“Imanol me pidió que no cambiara nada de lo que venía haciendo”

Brais Méndez retorna mañana por primera vez a Balaídos con la Real Sociedad en el momento más dulce de su todavía incipiente carrera futbolística. El canterano celeste regresa a casa tras dejar en caja 15 millones imprescindibles para la última remodelación del plantel y convertido en una pieza clave para Imanol Alguacil, el técnico txuri-urdin, que le ha dado un papel protagonista en un equipo plagado de jugones y lo ha hecho en una posición, la de media punta, “ideal” para que luzca su talento. Brais espera un buen recibimiento del celtismo pese a los dolorosos pitos de un sector de la afición le dedicó en el pasado, pero sobre todo vuelve con la convicción de “haberlo dado todo” por el Celta y haber contribuido con su venta a la reconstrucción de una plantilla muy cambiada, a la que augura una buena campaña.

– ¿Cómo afronta esta primera visita a Balaídos?

– Intento afrontarla como un partido más. Será un partido especial, un partido bonito que tenía marcado en el calendario, pero intento afrontarlo como uno más.

– ¿No se sentirá un poco extraño con tanto amigo enfrente?

– Son cosas que pasan. Sí que va a ser raro jugar por primera vez como visitante en Balaídos, pero así es el fútbol. En el Celta tengo muchos amigos. Durante el partido no lo serán, pero al acabar nos abrazaremos y charlaremos.

– ¿Ha hablado con sus antiguos compañeros estos días?

– Estos días en concreto no, pero sí que mantengo contacto y relación con muchos de ellos. Aún estuve en el parón con ellos y charlo de vez en cuando con el Chacho, con el que tengo muy buena relación.

– ¿Cómo espera ser recibido?

– No lo sé. Espero que el recibimiento sea bueno. Al final, creo que he dejado todo lo que tenía por ese club y esa camiseta. Las cosas pudieron salir mejor o peor dependiendo del momento, pero siempre lo he dado todo por el Celta.

– Los que le silbaban ahora le echan de menos. ¿Tiene la sensación de haber tapado bocas?

– Bueno, eso [los silbidos] siempre va a pasar. El tiempo lo pone todo en su lugar y al final se está viendo el jugador que soy. Quiero aclarar que no me sentí juzgado o pitado por toda la afición. Siempre he sentido mucho cariño de la gente, pero sí que ha habido momentos duros. Parte de público decidió eso y siempre he dicho que me parece respetable. Cada uno tiene su manera de pensar y de expresarlo y no me queda otra que respetarlo.

– Pero imagino que los pitos duelen más cuando vienen de tu propia gente. Al fin y al cabo, usted es un jugador de la casa, un dos nosos. Y para un chico joven supone una presión añadida a la hora de evolucionar como jugador.

– Obviamente duele. Duele porque eres de casa y sientes el club y siempre vas a intentar dar el cien por cien. No comparto que se silbe cuando salen las cosas mal. Lo respeto, pero no lo comparto. Y sobre todo que a los chavales que salen de casa, que son los que más tratan de aportar al club, se les mida con otra vara.

– Toda esa presión provocó que cerrase sus cuentas en las redes sociales. Se aisló del exterior e imagino que se apoyó en la gente más próxima. ¿Tiene idea de volver a las redes ahora que todo son elogios?

– Sí que decidí evadirme. No quería saber nada de lo que se decía o se hablaba. Y me ha ido bien, así que no tengo ninguna intención de volver. Estoy centrado en lo mío. Se hable de lo que se hable, yo estoy centrado en mi trabajo.

– Ha cambiado de equipo y las cosas no han podido irle mejor. ¿Ha aterrizado el club ideal para seguir evolucionando como jugador?

– Eso creo. Cuando se presentó esta oportunidad, la valoras y crees que puede salir todo perfecto. Y así ha sido. Estoy muy contento, muy ilusionado con esta temporada, con muchas ganas. Ojalá todo siga así.

– ¿Qué le convenció de la Real Sociedad? ¿El proyecto? ¿El estilo? ¿Que Imanol apostase por usted?

– Un poco todo. El proyecto, la posibilidad de jugar competición europea es un aliciente más, ya que nunca la había disputado. Bueno, y ver que llevan tres años seguidos en Europa, que han ganado una Copa del Rey. Ves a los jugadores y piensas: quizás es el equipo ideal para mí por la manera de jugar, la forma de entender el fútbol, el tipo de club que es. Yo tenía bastante claro que me iba a venir muy bien.

– ¿Tenía la idea de salir del Celta antes del verano? Todos sospechábamos que podía pasar, pero usted no era la venta prioritaria. Si hubiesen llegado ofertas, habrían preferido vender a otro.

– No lo sé. Realmente nunca lo he pensado. Me fui de vacaciones muy tranquilo pensando en desconectar. Al final algo sí leí la prensa y parecía que tenía carácter de intransferible, pero eso nunca se va a saber si es verdad o es mentira. Se dio así. Se decidió entre todos que se iba a aceptar la oferta por mí. Todos estábamos de acuerdo y adelante.

– Y al final su venta ha sido necesaria para acometer la profunda remodelación que el Celta ha hecho del plantel.

– El club necesitaba hacer una venta importante para remodelar la plantilla. No solo fue cosa mía. Se necesitaban muchos fichajes y al final entre todos vimos que era una buena operación. Creo que todos salimos ganando. Nunca hubo una mala palabra por parte de nadie. Al contrario, yo me siento superagradecido y ellos también me lo han demostrado así.

– ¿Esperaba haber tenido un arranque tan espectacular con la Real Sociedad?

– Cuando se dio la situación yo sabía de la calidad de la plantilla de la Real, de la competencia interna que iba a haber, pero soy un jugador al que le gusta la competencia, que le gusta que haya ese nivel para que cada uno saque lo mejor dentro de la plantilla. Eso es lo que hace bueno a un equipo. Se están dando las cosas de manera inmejorable en todos los aspectos, ya no solo los goles. Es lo que llama más la atención, pero me quedo con muchas otras cosas.

– ¿Esperaba encajar tan bien, tener semejante grado de complicidad con compañeros que hasta hace muy poco eran desconocidos?

– Sales de casa y piensas que puede ser complicado adaptarte o que te va a costar, pero me lo han puesto muy sencillo desde el primer minuto que he llegado. Y con buenos jugadores siempre es fácil entenderse.

– A la afición también le ha caído en gracia. Ya desde la presentación ha bendecido su llegada.

– La verdad es que tengo que estar agradecido porque desde el minuto uno me han mostrado todo su cariño y su apoyo.

– ¿Se han sentido allí más liberado, menos presionado que aquí?

– No lo he pensado, la verdad. Yo intento jugar todos los partidos de la misma manera, jugar lo mejor posible, tanto cuando estaba en Vigo como ahora. Evadirme de todo lo de fuera, de lo que yo no puedo controlar y centrarme en lo mío.

– Unzué le dio la oportunidad de debutar en Primera División, Coudet le dio confianza en un momento complicado. ¿Qué la ha dado Imanol?

– Me ha dado confianza. Desde el primer momento fue muy claro conmigo. Me conocía perfectamente. Realmente me pidió que no cambiara nada de lo que venía haciendo. Que llegues a un sitio nuevo y el míster te muestre su confianza desde el primer minuto lo hace todo más sencillo.

– En la Real Sociedad juega en una posición más centrada de lo que lo hacía en el Celta, de media punta. Imanol no ha cambiado su forma de jugar, pero sí un poco su posición en el campo.

– Es cierto que ahí juego más tirado hacia dentro. Siempre he dicho que ahí es donde más cómodo me siento. También puedo participar en banda y no es un sitio en el que me encuentre incómodo, pero si me preguntas cuál es mi posición ideal, te diría que es en la que estoy jugando ahora mismo.

– Y encima está enchufando casi todo lo que le llega.

– Son rachas. Ahora entra todo, quizá dentro de un mes no entre y nadie hable de mí. Cuando la pelota quiere entrar todo va más rodado y es más sencillo.

– Van cinco goles en ocho partidos. ¿Se plantea disputar esta temporada el Zarra a Iago?

– Eso son palabras mayores. Tampoco creo que sea mi labor meter 15 o 20 goles. Si llegan, bienvenidos sean, pero cada uno tiene su rol. Yo intento aportar trabajo sacrificio, asistencias y, si puedo, también goles. Todo lo que pueda para que el equipo saque victorias.

– ¿Sigue dependiendo en exceso el Celta de los goles de Iago?

– Bueno eso ha pasado, pasa y va a seguir pasando mientras él esté. Es un jugador diferente, capital. Marca la diferencia en cualquier momento y es normal que haya esa pequeña dependencia de él.

– Cuatro jugadores formados en A Madroa compiten esta temporada por el Zarra. ¿Le sorprende?

– El que más me sorprende que esté ahí soy yo. [Risas]. La verdad es que no contaba con llevar tantos goles. Pero bueno, habla del trabajo de cantera que se realiza, de cómo se trabaja en la cantera en el Celta. Es para estar orgullosos.

– ¿Cómo está viendo el arranque liguero de un Celta que ha cambiado a tantos jugadores?

– Intento ver todos los partidos y lo veo bien. Hay partidos que son más complicados que otros, pero los veo manteniendo la idea del míster de jugar de tú a tú contra cualquier rival. El otro día en Barcelona merecieron mucho más, como dijo Iago, incluso ganar. En la segunda parte consiguieron encerrar al Barça en su área y hacer eso en el Camp Nou es muy complicado.

– ¿Cree que se ha reforzado bien el Celta?

– Yo creo que sí. Se han ido cuatro o cinco titulares y va a requerir un proceso de adaptación, de coger ideas, conceptos, pero sí que se han reforzado bien. Han firmado buenos jugadores y construido un buen equipo. Son un rival muy complicado.

– La pena es tener un jugador como Denis en la grada por un conflicto con el presidente que creo que el aficionado no entiende. ¿Se lo explica usted?

– Bueno, es complicado. Es una situación muy delicada que quizá es más institucional o personal que deportiva. Y es muy complicado incluso hablar de ello. Es desagradable ver esta situación con un chico como Denis y el Celta que se han dado mucho el uno al otro. Es una situación muy delicada para todos, incluso para los compañeros, para el míster… Es desagradable

– ¿Ha hablado con él? ¿Le ha dicho cómo está?

– Sí, he hablado un par de veces con él. El domingo nos veremos. Yo creo que él está tranquilo, tampoco es tonto y sabía lo que iba a pasar si en verano no salía. Lo está intentando llevar de la mejor manera posible.

– Incluso ayuda al equipo. No se le permite jugar, pero ha trabajado, por ejemplo, para ayudar a Gabri Veiga, lo que demuestra que implicación siempre ha tenido.

– Eso no se puede dudar. Por más que esté apartado, él va a intentar ayudar en todo lo posible a los compañeros y al míster porque a él también la ha dado mucho el Chacho. El tiempo que esté en Vigo va a intentar ayudar a los más jóvenes y a los que lo necesiten.

– ¿Puede aspirar el Celta está temporada a algo más que a una desahogada permanencia?

– Es muy pronto para hablar de esos objetivos. Tiene que seguir como hasta ahora. Intentar sacar los máximos puntos posibles y cuando queden quince o diez jornadas se verá hasta dónde puede llegar.

– ¿Qué partido espera en su vuelta a Balaídos?

– Espero un Celta muy reconocible para mí y para todos, que le juega de tú a tú a cualquier rival. No se va a encerrar ni mucho menos. Conozco muy bien al Chacho y no hace eso contra nadie. Va a ser un partido muy bonito.

– ¿Cuál cree que será la clave para ganarlo?

– El equipo que consiga tener más el balón, el que tenga esa calma, el no dejarle espacios a Iago y saber contrarrestar eso.

– Hablando de Iago, ¿le ve alguna opción de ir al Mundial?

– Está haciendo méritos para intentar ir. Es decisión del seleccionador convocarlo o no, pero él está haciendo todo lo posible.

– Pocos o nadie, al menos en lo que se refiere a goles, hacen tanto como él

– Sí, pero no es solo cosa de este año. Todos sabemos el jugador que es Iago. Lo que te aporta y sus números en todos estos años. Sus números hablan por sí mismos.

– ¿Usted piensa en la selección?

– Yo trabajo día a día para mi club. Ojalá se dé la oportunidad. Yo trabajo para que se me tenga en cuenta, para ponerle las cosas difíciles al seleccionador.

– ¿Qué le parece el inicio de temporada de Gabri Veiga?

– No me sorprende. Lo conozco como persona y como jugador y sé lo que es. Esperemos que se tenga paciencia, que no haya esas ganas de querer verlo ya liderando al Celta. Es muy joven, tiene un gran futuro por delante, pero hay que ser pacientes con él. Me alegro mucho de que las vayan las cosas así.

– El cuerpo técnico sí que tiene muy presente que, por bueno que sea, no se puede cargar al chico de responsabilidad. ¿Es la afición o nosotros, los periodistas, los que queremos ir demasiado deprisa?

– Puede ser. Cuando debuta un chaval de la casa parece que hay que darle toda la responsabilidad y todos los minutos, pero al final es un proceso. El Chacho lo ha dicho, hay que ir con cautela, gestionarlo bien, pero hay que ir con cautela. No se le puede cargar de una responsabilidad que no le corresponde.

– ¿Su salida del Celta es un adiós o un hasta luego?

– No lo sé. Tengo 25 años, me queda mucha carrera y no se sabe lo que va a pasar en un futuro. Yo considero el Celta mi casa y, como te digo, nunca se sabe.

– No cierra entonces la puerta

– Para nada. Las dos partes estuvimos de acuerdo en cerrar esta etapa, pero nunca sabes lo que te va a deparar el futuro.