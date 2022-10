Brais regresa por la puerta grande

Brais Méndez regresa por primera vez a Balaídos tras su salida del Celta el pasado verano a cambio de 15 millones de euros. El canterano vuelve a casa como futbolista revelación del la Real Sociedad, de la que es máximo goleador, en un espectacular arranque de temporada que lo ha situado entre los mejores artilleros del campeonato. Brais ha encajado a la perfección en el conjunto txuri-urdin. De la mano de Imanol Alguacil, artífice de su fichaje, el atacante mosense ha incrementado su protagonismo en una posición, la de media punta, que ha favorecido la explosión de su talento. Los resultados saltan a la vista: 5 goles en 8 partidos de Liga y otro (de penalti, al Manchester United en Old Trafford) y una asistencia en tres choques de la Europa League. Y comparece en Balaídos tras encadenar cuatro jornadas marcando.

En un abrir y cerrar de ojos, Brais ha rendido a la afición de la Real a sus pies mientras el celtismo se pregunta si los 15 millones recibidos por su traspaso compensan la pérdida de un futbolista de la casa cuyo techo futbolístico parece cada vez más lejano. Pero Imanol le había echado el ojo hace tiempo y su venta fue una peaje necesario para acometer la profunda remodelación de la plantilla. Los nueve fichajes incorporados por el Celta no habrían sido posibles sin la venta de Brais. El club habría preferido retenerlo, pero no le llegó por ningún otro jugador una oferta importante.

Y el canterano ha elegido un equipo en el que su juego puede brillar con luz propia. Alejandro Menéndez, el técnico que lo tuvo en el filial antes de que Juan Carlos Unzué lo hiciese debutar con el primer equipo del Celta, está convencido de que Brais ha elegido el club perfecto para desplegar su talento y favorecer su crecimiento. “El verse como un fichaje, como un refuerzo, le ha permitido dar un paso más en su rendimiento. No me sorprende lo que está haciendo. Ha encajado muy bien en un gran equipo y eso hace que él sea mejor y que la Real sea mejor”, explica el preparador gijonés. “En el Celta tenía el rol de titular, de estar en el once, pero había jugadores más relevantes que él. Al verse como un fichaje y estar rodeado de muy buenos futbolistas, se siente más importante. Ha cogido peso en el equipo y esa confianza como jugador que refuerza a un gran equipo le ha dado alas”, destaca.

Otro de los factores que explica el sobresaliente rendimiento de Brais Méndez en la Real Sociedad es la posición que Imanol ha elegido para él, más centrada que en la que jugaba habitualmente con el Celta. “Es un media punta claro, lo ha sido desde que jugaba en las categorías inferiores del Celta”, describe Menéndez. “En esa franja, a la espalda de los mediocentros y por delante de los defensas rivales, es un jugador que hace mucho daño. Maneja muy bien el giro, domina el espacio a la hora de conducir o dar el último pase para buscar la mejor solución”, desgrana

La posición que ocupa con Imanol en la Real Sociedad ha favorecido también su capacidad goleadora. “Otra de sus grandes cualidades es la finalización, el tiro. Es donde más cómodo se siente, siempre por dentro y a la espalda de los rivales. En el Celta, al ocupar otros jugadores, ese espacio a veces se encorsetaba”. agrega el extécnico del filial. “Siempre que juegue cerca de los delanteros y cerca del área es un jugador muy desequilibrante, tanto para buscar el gol como para dar la asistencia”, recalca.

En apenas un par de meses, Brais ha disparado su cotización futbolística. El Celta lo traspasó el pasado verano por 15 millones (más 3 en variables) y su precio de mercado alcanza ya los 22 millones, según la página especializada Transfermarkt. Menéndez cree que este incremento está en consonancia con el gran rendimiento que el de Mos está ofreciendo en el conjunto txuri-urdin. “Está jugando en Europa, ha sido determinante por los goles que ha marcado y asume cada vez mayor responsabilidad, como demuestra el penalti que lanzó en Old Trafford. Esto ha hecho que su cotización suba como la espuma. Se le ve con mucha confianza y lo está demostrando” , observa. Menéndez cree también que Brais, quien no hace mucho recibió pitos de un sector de Balaídos, juega en la Real más liberado de cargas. “Se le ha tildado de jugador frío y poco participativo y se le pedía un poco más. Pero hay que considerar que ha estado en un Celta muy irregular, que ha cambiado mucho de entrenador. Cuando ha tenido la confianza del técnico, siempre ha aparecido. Todo el recorrido que ha tenido en el Celta ha sido bueno, su proceso de crecimiento siempre ha sido excelente”, concluye.

El Zarra se tiñe de color celeste

Más que en ninguna otra temporada antes, el Trofeo Zarra tiene color celeste. Y la noticia no es que Iago Aspas opte esta temporada a convertirse en el primer jugador en conquistar por quinta vez el galardón que distingue al máximo artillero español de LaLiga, sino por el amplio número de futbolistas formados en A Madroa que pugnan por convertirse en el mejor delantero nacional del campeonato. Y no es el moañés el que va actualmente en cabeza. El liderato lo comparten Borja Iglesias y Joselu Mato, con 6 goles, tras el doblete firmado por el delantero perico el pasado domingo frente al Cádiz en el Nuevo Mirandilla. El compostelano, al igual que Aspas, se quedó sin anotar la última jornada. El último en incorporarse de lleno a la batalla ha sido Brais Méndez, el único de los contendientes que no es un delantero puro, que está superando todas las expectativas con la Real Sociedad. El mosense, que suma además un tanto en la Europa League, encadena cuatro jornadas consecutivas marcando (Getafe, Espanyol, Girona y Villarreal) antes de rendir este domingo visita a Balaídos. Brais ha marcado en nueve jornadas más goles con la Real (5) que en toda la pasada con el Celta (4) y lleva camino de batir los 9 goles anotados con el conjunto vigués en la temporada 2020-21, su récord en LaLiga. Aspas permanece con 5 goles desde la cuarta jornada y acumula otras cuatro sin anotar, pero es cuestión de tiempo que el moañés vuelva a coger el ritmo.