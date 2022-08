El tira y afloja entre Denis Suárez y el Celta tiene visos de prolongarse en el tiempo hasta que sus caminos de separen. El centrocampista ha vuelto a reclamar protagonismo en redes sociales después de la jornada de puertas abierta de ayer en la ciudad deportiva Afouteza. El salcedense, apartado del resto del grupo en los entrenamientos desde el inicio de la pretemporada, pudo ejercitase el pasado martes junto a la plantilla coincidiendo con el día en el que había público en las instalaciones.

El Celta celebró esta semana su 99 aniversario invitando a su ciudad deportiva a numerosos jóvenes celtistas para que pudiesen seguir desde cerca los ejercicios de los jugadores. Además, para felicidad de todos los allí presentes, al final de la sesión pudieron fotografiarse con los futbolistas y pedirles autógrafos. Una jornada redonda para todos, incluso para Denis Suárez. "Ojalá estuvierais aquí todos los días. Cuando venís a vernos es el único día que me dejan entrenar con el equipo todo el tiempo", expresó el canterano en Twitter y añadió con tono sarcástico: "Casualidades de la vida".

⚽️ Non hai novidades con respecto a @DenisSuarez6 aínda que todo a punta a que vai quedar en Vigo pola situación familiar



👉 Esta mañá tivo esta conversa con Coudet. Denis era imprescindible para o arxentiño @RCCeltaGL pic.twitter.com/NEHr3vbW2F — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) 23 de agosto de 2022

La situación entre Denis y el Celta está enquistada desde que Mouriño aseguró que el de Salceda no iba a vestir más la celeste por el asunto del fichaje del joven Bryan Bugarín por el Real Madrid. El club no se moverá de su postura y Denis sabe que o se marcha a otro equipo antes de que finalice el mercado o verá la primera mitad de la temporada desde la grada. De hecho, el jugador no se entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros desde la vuelta al trabajo. Denis no participa ni en los ejercicios tácticos ni en los partidillos.