El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no quiere mirar más allá del partido de hoy ante el Sheriff Tiraspol (Reale Arena, 21:00 horas) y en su pensamiento solo está una cosa: “ganar como sea”.

No obstante, ya ha avisado de que hacerlo no será sencillo porque el Sheriff Tiraspol tiene jugadores para hacerles “daño” y eso va a obligar a la Real Sociedad a “acertar e hilar fino”.

El técnico ha confirmado la baja de Álex Sola, que no había entrenado con el equipo, ya que “después del partido contra el Villarreal terminó con la rodilla inflamada” y, aunque “no hay lesión”, también ha mostrado sus dudas sobre su participación ante el Celta.

No ha dado pistas Imanol sobre su once titular y sobre si hará rotaciones. Simplemente se ha limitado a decir que sacará “el mejor once posible para ganar el partido”.

Ha vuelto a destacar el buen momento de su equipo: “Igual que al principio dije que nos faltaba mucho y era cierto, ahora mismo hay muchos jugadores que están muy cerca de su mejor versión y ese es un motivo de alegría”, ha comentado.

“Incluso los que no están jugando habitualmente están entrenando maravillosamente”, lo que hace que la competencia sea “feroz”, ha añadido. En el entorno de la Real Sociedad se da por seguro que habrá varias rotaciones y que futbolistas como Zubimendi, por ejemplo, o incluso el mosense Brais Méndez podrían descansar pensando en el partido del domingo en Balaídos ante el Celta.