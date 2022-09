Iago Aspas se encuentra en Madrid. Va a participar en la gala de los premios Marca, durante la cual le entregarán su cuarto Trofeo Zarra, que acredita al mejor goleador español. “Muy contento de poder ayudar a mi equipo una temporada más”, valoró el céltico en declaraciones al medio de comunicación capitalino.

Valora lo sucedido la pasada temporada: “Quedó la espina de no poder terminar entre los diez primeros, con esa última derrota en Valencia. Para nosotros es un premio seguir en Primera División temporada tras temporada. A seguir”.

“Se lo dedico a mis compañeros, que me ayudan en el día a día, y a mi familia, por supuesto”, comenta el jugador, que no destaca ninguno de sus 18 tantos ligueros: “No recuerdo ninguno que me venga a la mente. Todos han sido importantes para sumar puntos y ayudar a mi equipo”.

Aspas también analiza el arranque del actual curso: “Es una temporada con muchos cambios. Hemos tenido cambios drásticos en la plantilla. Ahora venimos de dos derrotas fuera de casa, pero habíamos comenzado la temporada muy bien”.