Jorge Cremades dará esta noite as badaladas no Pazo de Mos

O popular humorista e youtuber, Jorge Cremades, será hoxe o mestre de cerimonia no Pazo de Mos. Cremades será o encargado de dar as badaladas de xeito anticipado a todos os mosenses e demais público chegado doutros concellos que acudan esta noite a tomar as uvas a este enclave do Camiño.

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, a concelleira de Cultura e Turismo, Sara Cebreiro, xunto cos demais membros do goberno local, presentaban a pasada semana no mesmo escenario esta Festa Pre Fin de Ano que dará comezo ás 23.00 horas e será de entrada totalmente gratuíta. Entre os participantes na festa repartiranse miles de uvas coas que acompañar as badaladas de medianoite. Esta gran celebración de despedida do ano en Mos, que conta co apoio da Xunta de Galicia e o Xacobeo, incluirá as actuacións da orquestra Kubo e os DJs Enter e Matrek. A programación continuará a vindeira semana. O xoves día 4 está programada unha excursión para familias ao Barco do Nadal. A saída será ás 19.00 horas dende o multiusos das Pozas ata o Porto de Vigo. Ten un custo de 14 euros/adulto e 9 euros/neno (de 3 a 12 anos) E como broche de ouro a este Nadal, Mos recibirá como sempre a visita das Súas Maxestades os Magos de Oriente. Será na tarde do día 5 de xaneiro cando teña lugar a cabalgata de Reis, co desfile das carrozas de Melchor, Gaspar e Baltasar, acompañadas da música das rondallas de Mos. Ademais, haberá tamén un Belén vivinte e un agasallo para todos o nenos. Será na Avenida de Sanguiñeda, a partir das 18.00 horas.