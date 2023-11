O Concello de Salvaterra de Miño mantén abertas as inscricións para a formación presencial “Competencias Dixitais para o Emprego”, do Plan Corresponsables de Femupo dirixido a mulleres e homes dende os 16 anos. Celebrarase na Casa do Conde o venres, 24 de novembro, de 10.00 a 13.00 horas. Inscricións no correo electrónico comunicacion@concellodesalvaterra.org ou no teléfono 629 770 177.

Antes, o luns 6 de novembro, ás 18.00 horas, charla aberta á cidadanía na Casa Cultura de Salvaterra sobre “Consumo responsable e decisións de compra: presos, etiquetado…”.