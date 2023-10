O Concello de Redondela segue apostando polo seu compromiso co xornalismo ético no tratamento da violencia machista e, por terceiro ano consecutivo, convoca o III Premio Sesé Mateo. Este certame ten como obxectivo recoñecer e destacar o traballo dos profesionais do xornalismo que aborden de maneira ética e respectuosa os temas relacionados coa violencia de machista, protexendo a intimidade das vítimas e as súas familias.

Dotado con 1.500 euros en efectivo, o concurso está aberto a traballos de calquera xénero xornalístico (noticias, artigos de opinión, reportaxes...) sen límite de extensión e que fosen publicados, en medios en papel ou dixitais, ou emitidos en medios de comunicación radiofónicos ou audiovisuais, entre o 1 de setembro de 2022 e o 31 de agosto de 2023. Ata o 3 de novembro Deben ser presentados antes do vindeiro 3 de novembro no Rexistro Xeral do Concello de Redondela, en horario de 09.00 a 14.00, ou a través da sede electrónica.