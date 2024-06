Los 49 proyectos de la nueva edición del FARO DA ESCOLA cobran vida en papel

Ya ha salido de la rotativa de FARO DE VIGO un adelanto de los proyectos de la novena edición del FARO DA ESCOLA, en la que han participado esta año un total de 55 colegios de la provincia de Pontevedra, de los que 49 han hecho entrega de su periódico. Una representación de los docentes de los centros participantes visitaron ayer las instalaciones de la redacción para asistir a la impresión de un ejemplar de sus propuestas.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, quiso felicitar a los docentes asistentes al acto porque “vuestro trabajo es insustituible, generáis mujeres y hombres del futuro, que se van a acordar toda su vida de vosotros”. Apuntó, además, la necesidad de comprar y suscribirse a los periódicos porque “leer la prensa es un ejercicio de cultura, de libertad”. “El día que la prensa deje de ser libre estaremos en el nazismo y en el fascismo y eso es lo que no puede ser, y es lo que les tenemos que enseñar a las niñas y niños que hacen los periódicos”, destacó el alcalde.

Abel Caballero se dirige a los profesores de los colegios participantes. / Ricardo Grobas

Por su parte, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, destacó que “o FARO DE VIGO foi o primeiro que contou en España o afundimento do Titanic, o que indica que non só é o decano, senón que tamén é pioneiro”. También recordó que “o ano pasado sometinme á entrevista máis difícil que me fixeron na vida, a que me fixo a clase do meu fillo de 9 anos”. Celebró así la iniciativa del decano de la prensa nacional por “crear unha canteira de xornalistas e de lectores espectacular”. Para finalizar, indicó que “aquí xúntase todo: un xornal de sobresaínte e uns alumnos marabillosos que merecen ser portada”.

Mario activa la rotativa ante la atenta mirada de Abel Caballero y Luis López. / Ricardo Grobas

Por su parte, el director de FARO DE VIGO, Rogelio Garrido, indicó que “éste es un proyecto muy tradicional, que tiene que ver con el trabajo en equipo, con la colaboración, con la curiosidad, con la comunicación y también con el contacto físico”, enumera: “Aunque el periodismo está hecho básicamente a partir de pantallas, hay una parte humana que es emocional, sentimental”. “Cuanta más información tienes, más libre eres, más criterio tienes”, añade. “Y que los niños sepan preguntar, que tengan la necesidad de buscar y de encontrar es algo muy importante para su formación”. Para finalizar, Rogelio Garrido calificó el periodismo como “una escuela de ciudadanía”: “Me gusta pensar que transmitimos valores que ayudan a que nuestra sociedad sea más tolerante, responsable, solidaria...”.

Los docentes revistan el ejemplar del Aula Hospitalaria del Álvaro Cunqueiro, a cuya impresión asistieron ayer en la rotativa. / Ricardo Grobas

Son unos 30.000 periódicos de todos los proyectos presentados –con una extensión máxima de 32 páginas– los que se imprimirán en esta edición. La gala en la que se anunciará el nombre de los ganadores de cada categoría se celebrará el martes, 18 de junio, a las 10.45 horas en el complejo deportivo de Navia.

Entre los debutantes de este año se encontraba el Aula Hospitalaria del Álvaro Cunqueiro. Una de sus profesoras, Amalia Pérez Otero, apunta que “ha sido muy complicado” finalizar el proyecto ya que “no tenemos un grupo estable”. La docente apunta, sin embargo, la implicación de todos los alumnos: “Les encantó saber que lo que iban a hacer iba a ser visto por los demás, porque el hospital es como un mundo paralelo, fuera de su mundo real, y era una manera de abrir la ventana, saber que hay mundo y que ese mundo les va a escuchar y por eso se implicaron mucho”, dijo la docente. “Nos importaba mucho visibilizar el aula hospitalaria, porque es la gran desconocida en el sistema educativo y social”.

Se sirvió un aperitivo a los asistentes al acto. / Ricardo Grobas

Luisa Jonte, del CEIP Chans-Bembrive, apunta que no han fallado ni un solo año en el FARO DA ESCOLA. “Participa todo o colexio, é unha aposta en común”. Su periódico de esta edición se basa en el proyecto del centro de este año, el cine. “A expectativa é que nos saia o xornal e que nos guste a nós porque son as nosas noticias” , dice la docente.

Adela Domínguez, coordinadora del proyecto en el Colegio Monterrey, apunta que “todas las clases aportan algo pero, normalmente, los redactores son los alumnos de 6º de Primaria”. “Estamos contentos con el resultado final, creo que ha quedado bonito”, reconoce Domínguez, que cree que esta propuesa educatva “aporta valores como la participación en el colegio, que todos nos impliquemos en la corrección, en la redacción, la lectura o la escritura”, enumera.

