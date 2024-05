Quince novos músicos gradúanse en Mos

Ana Isabel, Laura, Andrés, Sofía, Roi, Óscar, Alba, Heimi, Andrés, Javier, Paula, Julia, Antía, Paula e Pablo conforman a terceira promoción do Conservatorio Profesional de Música de Torroso, en Mos. Estes quince alumnos graduáronse en diferentes especialidades nun acto no que ademais das súas familias e amigos estiveron acompañados pola inspectora de Educación Rosalia Polo, que foi a madriña da promoción; a alcaldesa Nidia Arévalo; a concelleira de Educación, Julia Loureiro; o director xerente Camilo Grandal; o director do centro Rubén García e Ángeles Lorenzo, xefa de estudos.

Actuou para todos eles a Banda do Conservatorio e conxuntamente o Coro do Conservatorio e Setestrelo