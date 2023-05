Un acto na memoria do poeta Ramón Cabanillas, autor do “Romance da loita entre o Príncipe Mouro e o Devoto Cristiá”, publicado no ano 1927, do cal se conmemora o 95 aniversario, foi o que acolleu o adro do Santuario da Franqueira o pasado 7 de maio. Un romance que se escenifica cada ano, na romaría de setembro, A Natividade da Virxe, unha das advocacións marianas máis antigas do Reino de Galicia.

A Asociación de Funcionarios/as para Normalización Lingüística, da man do seu fundador Xosé González Martínez, en colaboración coa Deputación de Pontevedra, o Concello da Cañiza, a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e o párroco da Franqueira promoveron este acto conmemorativo no que se descubriu un monólito elaborado pola Escola de Canteiros de Pontevedra coa seguinte lenda: “Na memoria do poeta D. Ramón Cabanillas, autor do “Romance da loita entre o mouro e o cristián” a instancias do seu mecenas D. Enrique Peinador Lines, que se escenifica neste lugar na celebración da Festa da Franqueira. Centenario da Fundación do Seminario de Estudos Galegos.”