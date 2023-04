Ponteareas sumarase mañá, 2 de abril, á conmemoración do Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo con actividades na Praza Maior a partir das 12.00 horas. O Concello e a Asociación Familias Azuis organizan un acto co que “aumentar a conciencia social sobre o Trastorno do Espectro do Autismo (TEA) para que a veciñanza saiba que con pequenos xestos todas e todos podemos contribuír á inclusión de persoas con este trastorno”, sinala a concelleira de Benestar Social, Verónica Carrera.

O acto comezará coa lectura dun manifesto e ao longo da mañá o público poderá gozar da actuación musical do mozo ponteareán Raúl Cousillas Roget e participar na construción simbólica dun infinito humano. Ademais haberá animación, obradoiros infantís e unha piñata xigante para nenos e nenas grazas á colaboración de Brinca Park. “É moi importante que a sociedade entenda cales son as barreiras coas que se atopan os nenos e nenas con autismo, porque iso permitirá unha mellor adaptación ás súas necesidades” sinala Carrera.