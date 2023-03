Preto de 200 estudantes de 4º da ESO do Porriño están a participar no obradoiro “Corto e cambio” de creación de curtametraxes sobre prevención do consumo de tabaco, alcol e drogas entre adolescentes. Desenvólvese en horario lectivo, en seis sesión de traballo con cada aula dos centros educativos de secundaria do municipio, dende marzo e ata maio, que será cando culmine coa presentación do resultado final no Festival de Cans.

Organizado polo Concello do Porriño, a través da Concellería de Sanidade e a OMIX e financiado pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, “o principal obxectivo é tratar de involucrar ao alumnado nunha tarefa creativa común, na que, a través de recursos audiovisuais, os mozos e mozas traballan a temática e reflexionan sobre as problemáticas e consecuencias derivadas do consumo das distintas drogas”, explicou a concelleira, Carolina González. “Ademais adquiren coñecementos e habilidades que lles permitirán tomar decisións responsables e coherentes no que respecta á saúde e tamén corrixir crenzas erróneas referentes ao consumo de drogas. Este programa fundaméntase, principalmente, na Teoría da Aprendizaxe Social, que explica que as persoas se inician no consumo de drogas a través dos procesos de modelado e reforzamento que son mediatizados por factores persoais. Trabállase todo o que rodea a elaboración dun documental sobre esta problemática, dende unha metodoloxía de aprendizaxe significativa, cunha forte presenza das novas tecnoloxías, baseándose na utilización de curtametraxes e recursos audiovisuais realizados por alumnas e alumnos de idades similares ás súas, de xeito que sexa máis doado que empaticen e se impliquen. “Apostamos por dirixir as campañas de prevención do consumo de drogas á mocidade, xa que a información baseada na evidencia e o adestramento de habilidades persoais permitiralles tomar decisións responsables coa súa saúde”, apuntou o alcalde, Alejandro Lorenzo.