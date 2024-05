¿Es la autovía hacia A Lanzada una quimera?

Decía el alcalde de O Grove hace unos días que su intención es entablar una vía de diálogo y colaboración con el gobierno de la Xunta. Argumentaba el socialista José Cacabelos que apela a la comprensión y el respeto institucional del presidente Alfonso Rueda.

Así, desde la cordialidad y la mano tendida, confía el alcalde meco en que, poco a poco, puedan ir alcanzándose algunos de los retos de la tan cacareada deuda histórica.

Las interminables retenciones estivales. / FdV

Demasiados frentes abiertos

Se refiere así a demandas por todos conocidas, como el dique de abrigo de Porto Meloxo o la renovación y mejora de la seguridad viaria en la carretera entre A Lanzada-Pedras Negras y en la que accede al centro urbano por la calle de Luis A. Mestre.

También a la histórica reivindicación del puerto deportivo, a la imperiosa necesidad de disponer de una nueva red de abastecimiento de agua a la altura de A Lanzada, la construcción del centro de salud, el acondicionamiento de espacios dependientes de la Xunta como la plaza de O Corgo y algún sueño más.

Hacia el tómbolo

Al ser interpelado sobre todo ello, FARO DE VIGO hizo especial hincapié tanto en la reforma del puerto pesquero de O Corgo, para así dejar sitio a la creación en pleno centro urbano de la dársena deportiva que el municipio tanto necesita, como en el no menos ansiado desdoblamiento de la vía rápida que conduce hasta el tómbolo de A Lanzada desde la Autovía do Salnés.

La respuesta del alcalde no puedo ser más concluyente: “Si no somos capaces de que nos concedan el dique de abrigo de Meloxo, el acondicionamiento del acceso oeste a San Vicente do Mar, la reforma de la avenida de Luis A. Mestre ni la nueva tubería de agua, ¿cómo vamos a lograr el desdoblamiento de la vía rápida o el puerto deportivo?”.

Y entre resignado y preocupado, José Antonio Cacabelos Rico proclama: “Eso ya parece una quimera”.

¿Tira la toalla?

Algunos pueden pensar que el alcalde tira la toalla o se da por vencido. Y otros discreparán sobre si tiene razón en sus reivindicaciones o no.

Pero de lo que no hay duda alguna es de que el próximo verano los grovenses, los arousanos y todos aquellos ciudadanos que decidan entrar o salir del municipio meco sufrirán los atascos, retrasos y complicaciones propias de una carretera totalmente saturada.

Los dos carriles de circulación que discurren a través del Concello de Sanxenxo, uniendo la autovía y el istmo, volverán a saturarse prácticamente a diario, con especial intensidad cada día de calor y durante el finde, cuando la afluencia a las playas de O Grove y Sanxenxo solo puede tacharse de masiva.

Apenas 7 kilómetros

Un tramo de apenas siete kilómetros tan peligrosos como complicados para el tráfico que se convierten en una auténtica ratonera.

Los atascos habituales de A Lanzada. / FdV

Un cuello de botella de dos carriles situado entre los cuatro de la Autovía do Salnés y los cuatro que atraviesan el istmo para el que se llegó a elaborar, presentar y presupuestar un proyecto de desdoblamiento avalado por la propia Xunta que, sin embargo, nunca se hizo realidad.

Consenso social y político

Un plan de actuación reivindicado en un momento u otro a lo largo de la historia por todos los grupos políticos de O Grove, incluido el PP, los empresarios locales y el conjunto de la ciudadanía.

Pero a pesar de ese amplio e incontestable consenso y clamor social, un verano más habrá que sufrir al volante y armarse de paciencia en la carretera para llegar hasta A Lanzada y disfrutar de esta playa o bien dirigirse a O Grove o a la costa atlántica de Sanxenxo comprendida entre Noalla y Portonovo.

La vía rápida de Sanxenxo en verano. / FdV

Relevancia nacional

Todo ello conforma uno de los espacios naturales y turísticos más destacados de España, lo cual parece cargar de razones a cuantos desde hace ya muchos años reivindican ese desdoblamiento de la vía rápida de Sanxenxo.

El tiempo dirá si ese viejo sueño se queda en la quimera de la que habla el alcalde de O Grove o si, finalmente, la Autovía do Salnés se amplía siete kilómetros más para acabar con un grave problema que solo contribuye a perjudicar la imagen y la economía del municipio meco.

