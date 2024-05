Cinco arousanos solicitan cada día un abogado de oficio, la cifra más alta de la pospandemia

Laureano Barreiro indica que “antes el turno de oficio era residual pero ahora lo utiliza mucha gente. Tanta que en mi despacho, que somos seis abogados entre Vilagarcía, Padrón y Santiago, el 50% del trabajo procede de la asistencia jurídica gratuita, pero en facturación solo supone el 5% sin exagerar. En 2023 cobré del turno de oficio 2.900 euros y mi compañero igual. Otro tres mil y pico de euros”.

Aunque las condiciones salariales figuran entre las reivindicaciones (no cobran desplazamiento, tampoco disponibilidad cuando están de guardia y la cantidad dineraria es fija por procedimiento independientemente de que presenten un recurso o cuatro), el principal reclamo del colectivo es “que nos digan qué somos”. “¿Somos personal laboral o autónomos? A mí la Xunta me paga una indemnización por el turno de oficio pero para Hacienda es un salario”, alerta Barreiro. “En agosto me tocó guardia y no me llamaron pero no me pude ir de vacaciones. Si estás de baja te siguen llegando notificaciones, es decir, que no tenemos derecho a la desconexión. Queremos que se respete el Estatuto de los Trabajadores con nosotros también”.