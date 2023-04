Los bateeiros, tras la carga policial: “Seguiremos protestando hasta que nos dejen ir a trabajar”

El grave altercado que protagonizaron ayer a las puertas de la Xunta de Galicia la Policía Nacional y los bateeiros no supondrá un cambio significativo en el desarrollo actual del “conflicto de la mejilla”. Horas después de la trifulca, la Consellería do Mar emitió un comunicado en el que apela de nuevo al diálogo y al “entendimiento de bateeiros y percebeiros”, y en el que anunciaba que “en las próximas mareas” reabrirán las zonas de extracción de mejilla que cerraron esta misma semana. Mientras, los mejilloneros avanzan que lo ocurrido en San Caetano no les va a amedrentar. “Vamos a seguir protestando hasta que consigamos la retirada del artículo 13, que nos impide ir a trabajar al mar”, manifestó a primera hora de la tarde un bateeiro de la ría de Arousa.

