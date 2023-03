Las cofradías a Mar por las nuevas zonas de mejilla: “Es una chapuza y un atropello”

Ese conjunto de cofradías incluye a Cangas, Bueu, Aldán-O Hío, A Guarda, Baiona, O Grove y Vigo y acusan al departamento autonómico de primar el “poderío económico” del sector bateeiro por encima del colectivo “más débil”, integrado en su modalidad a pie mayoritariamente por mujeres. Este grupo de pósitos acordó solicitar con carácter de urgencia una reunión en la federación gallega con todas las cofradías que cuenten con explotación de percebe para abordar lo que consideran un “atropello” y consensuar “medidas contundentes”. De una manera gráfica definen la postura adoptada por la Consellería do Mar como “una bajada de pantalones, para desvestir al santo más pequeño para vestir al poderoso”.

Al mismo tiempo, acusan de inacción al Servizo de Gardacostas a la hora de impedir la extracción de mejilla en las zonas que están vetadas. Aseguran fueron testigos de “incumplimientos manifiestos” que no acarrearon el levantamiento de un acta de infracción. “Es un hecho que da a entender hasta donde podría llegar el supuesto complot de esta gente”, aseguran en ese comunicado conjunto.

Una visión radicalmente diferente a la que manifiestan desde la Consellería do Mar. Su titular, Rosa Quintana, considera que los avances han sido notables y remarca la necesidad de mantener la vía del diálogo para evitar desencuentros “y velar por la convivencia” de percebeiros y bateeiros. Un diálogo, apostillan en su departamento, que “en las últimas semanas ha permitido “que se adoptaran medidas para hacer frente a la falta de cría”, tales como la puesta a disposición del sector de unos 150 kilómetros de costa y la ampliación del número y longitud de las cuerdas colectoras que se instalan en las bateas de mejillón.

Al igual que se estudia la posibilidad de autorizar también esos colectores en bateas de reparqueo o de cultivos de ostra y se invierten más de dos millones de euros en proyectos de investigación “para avanzar en el conocimiento de la abundancia de mejilla en el litoral de Galicia, en su captación por distintos medios y en la producción de la misma en criadero”, detalla la Xunta.

Abundando en todo ello, Rosa Quintana manifestaba ayer que “hay una parte del sector bateeiro que desde el primer momento apostó por un diálogo constante para buscar soluciones, siendo todos conscientes de que está siendo un año muy malo para la mejilla, debido a su escasez”.

La conselleira realizó estas declaraciones en la mañana de ayer durante una visita a Porto do Son. “Entre unos y otros estamos consiguiendo nuevas zonas para recoger cría, a pesar de las enormes dificultades que hay este año, y estamos logrando que percebeiros y bateeiros trabajen al mismo tiempo y en las mismas rocas sin ningún problema”, reseñó. Lo hizo desde el convencimiento de que “el diálogo y la solidaridad es la forma de hacer las cosas”, pues cree que de nada sirve “limitarse a hacer ruido y a buscar las manifestaciones y la confrontación”.

La responsable de la Consellería do Mar concluyó afirmando que su obligación es “defender los intereses de todos los sectores y buscar la mejor solución para los dos colectivos, entendiendo que tan importante es uno como el otro”.

En cualquier caso, Opmega, Amegrove y Socomgal saben de la necesidad de “seguir trabajando con la Administración gallega para seguir sumando espacios de recogida, no sólo para nuestros asociados, sino para todos los bateeiros gallegos, buscando que la actividad vuelva a la normalidad y que se vuelva a hablar del mejillón de Galicia en positivo” .

La agrupación mayoritaria del sector bateeiros, Opmega , y dos de las entidad históricas y de referencia en el mismo, Amegrove y Socomgal , vuelven a posicionarse de forma conjunta. Son las tres entidades que se desvincularon de la vía de la presión y la movilización por la que sí apostaron otras asociaciones minoritarias. En el caso de las tres nombradas prefirieron la fórmula del diálogo y la búsqueda de soluciones, siendo esta una estrategia que parece estar dando resultados positivos para el conjunto del sector. Ayer volvieron a posicionarse para dejar claro que su objetivo es “recuperar el mayor número posible de metros para la recogida de cría”, y de ahí “la negociación que mantenemos abierta con la Consellería do Mar” .

Agade advierte de una caída en la producción

En el sector mejillonero no hay una posición unánime sobre los efectos de la apertura de las nuevas zonas. La Plataforma en Defensa da Cría insiste en mantener la presión y asegura que las zonas abiertas no tienen mejilla. Por su parte, los productores que apuestan por el diálogo y han estado negociando con la Xunta parecen ser cada vez más los que opinan todo lo contrario y se muestran satisfechos con las nuevas zonas entregadas por la Consellería do Mar. En este contexto se pronunció también ayer la Asociación Gallega de Depuradores (Agade), que advierte de que la “guerra de la mejilla” está provocando “una caída importante de la producción de mejillón comercial, lo que actualmente ya está comenzando a comprometer muy seriamente la subsistencia de las empresas asociadas”.

La mayoría tienen en el mejillón su producto estratégico, ya sea para su comercialización directa o como materia prima. Agade explica que en el actual escenario lo que está ocurriendo es que “no se puede atender la demanda de los mercados”. Si esto sucede “serán ocupados por mejillón de procedencia distinta a la gallega”.

Agade defiende un “diálogo sin condicionantes previos, entre todas las asociaciones y administraciones, de tal forma que sea posible consensuar un marco común que permita la explotación sostenible del percebe en convivencia armónica con la extracción de mejilla, y ambas actividades realizadas por los colectivos de percebeiros y bateeiros respectivamente tal y como desde mediados del pasado siglo se viene haciendo”. Tanto es así que “consideramos que la coexistencia de distintos explotadores de los bancos es posible e incluso deseable”, aducen los depuradores.