“Derribaremos dos naves en el muelle de Pasaxeiros para que la zona sea de disfrute para los vecinos”

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía sacará a licitación este año la ampliación del tendido ferroviario para construir una zona de espera y que el tren de mercancías no estorbe en los muelles a otras cargas o descargas. José Manuel Cores Tourís (Cambados, 1958) confía en que las operativas a través de este medio de transporte se recuperen pronto tras más de dos años paralizadas. En este sentido, avanza que “hay empresas que están viendo algún tráfico nuevo para hacer en tren”.

Otro proyecto que el presidente tiene en cartera –aunque no a tan corto plazo– es acondicionar la ensenada a la que mira el parque de O Centenario una vez que el club de piragüismo se traslade a O Cavadelo, concretamente a la antigua nave de Alfogar en la que el Concello construirá una escuela municipal de usos náuticos en base al acuerdo recientemente firmado con el Puerto. Tourís anuncia que se derribarán tanto las instalaciones que utilizan actualmente los piragüistas en el muelle de Pasaxeiros como la edificación más próxima a ellas para despejar la zona y dedicarla al disfrute de los vecinos.

– Lleva un año y medio en el cargo y nada más llegar al Puerto restableció las relaciones con el Concello, alcanzando acuerdos que tanto usted como el alcalde calificaron de “históricos” en materia de puerto-ciudad, como el nuevo centro de salud en la Comandancia, la zona verde y de ocio en O Ramal... ¿Cómo se encuentra la tramitación para trasladar las naves de este muelle a otra zona portuaria?

– De momento estamos pendientes de la aprobación del Plan Especial del Puerto. Ya está presentada toda la documentación en el Concello y a partir de ahí cumplir los acuerdos que hemos alcanzado, que por parte del Concello es asumir el mantenimiento de todas las zonas que sean de uso lúdico y que estén a disposición de los vecinos. A partir de ahí, colaboración total.

– ¿Qué plazos manejan para construir el centro de recepción de cruceristas en O Ramal?

– Estamos dándole una vuelta porque igual llegamos a un acuerdo tratando de reorganizar una zona de O Ramal enfocada a eso. Estamos estudiándolo, en poco tiempo tendremos noticias.

– ¿Se refiere a redefinir la idea inicial?

– Sí, sí, más o menos sí. Pero ampliarlo incluso, no solo para cruceristas, sino para promoción turística, promoción del Puerto, del Concello y de la comarca. Ampliarlo a turistas que no tienen nada que ver con los cruceros, sino a otros visitantes que se acercan aquí. Vinieron veleros el otro día, ahora van a venir otros. También para gente que venga en coche. Y también redefinir un poco la zona y ver qué va a hacer el Ayuntamiento.

– ¿Qué le parece la idea que baraja el Concello de trasladar las piscinas proyectadas para la playa de A Concha a la parcela de O Ramal?

– Una vez que vendemos la parcela es municipal y es el Concello el que tiene que considerar lo que es oportuno. Ahí poco tenemos que decir.

– El calado es un problema para captar barcos de mayores dimensiones y por el momento no ha trascendido un nuevo punto de vertido de áridos alternativo al de Sálvora que permita desbloquear el dragado del puerto de Vilagarcía. ¿Qué puede hacer la Autoridad Portuaria para no perder competitividad?

– En cuanto a los cruceros, ahí tenemos calado porque no necesitan demasiado, pero para barcos más grandes para entrar aquí sí porque cada vez los barcos son de mayores dimensiones; incluso hay compañías que se ponen de acuerdo entre tres o cuatro para fletar un barco de 60 o 70.000 toneladas y abaratar los costes de transporte, que subieron una auténtica barbaridad. Lo que antes valía 2.000 euros ahora son 15 o 16.000, o incluso más, depende de dónde venga. Nosotros seguimos trabajando en la tramitación ambiental, en el proyecto de calado, pero como desde el Ministerio cerraron el punto de depósito, ahora estamos esperando a que decida. Hasta donde sé, la Xunta ha presentado varias alterativas pero la decisión final es del Ministerio. Hay una comisión donde estamos el Puerto, Portos de Galicia, Medio Ambiente... Todos los estamentos que tienen que ver ahí. Entre todos tratamos de que Costas también esté en la comisión para llegar a acuerdos de propuestas. La decisión final la tiene el Gobierno central.

– El Puerto cerró 2021 con un récord de más de 1,5 millones de toneladas de tráficos, y el primer semestre de 2022 también ha sido histórico. ¿Qué previsiones tienen para terminar el año?

– Queda la mitad del año y nunca se sabe. En el primer semestre los tráficos se incrementaron en más de un 6% con respecto al año anterior, que fue histórico como tú dices, pero hay que esperar al final del ejercicio a ver cómo se va desarrollando todo: la política a nivel nacional e internacional, se habla de una recesión otra vez... Pero esperamos que sea un año bueno, ya sea alcanzando los datos del año pasado o incluso superándolos si vamos en esta línea de un 5-6%. Sería un buen éxito, sobre todo tal y como está la situación, que no es nada fácil.

– En la complicada coyuntura económica actual, ¿dónde radica el secreto de este crecimiento?

– [Se ríe] No hay secreto. Somos una plataforma logística que se pone a disposición de los operadores de nuestra zona de influencia, fundamentalmente entre Pontevedra y Santiago de Compostela. Las empresas de esa zona son las que están más cerca y como los transportes del puerto a la fábrica los paga la fábrica, si están más cerca tienen mejores condiciones. Nosotros ayudamos a los consignatarios y a las empresas a hacer negocio; nos entrevistamos con operadores y empresas para que vengan aquí, les damos las facilidades que podemos. Por aquí también sale mucha exportación, en contenedores, que este año está subiendo en torno al 6%. La línea de Canarias, que es de Boluda, es importante que se vaya manteniendo porque trae productos a Galicia pero también lleva otros, sobre todo del sector agroalimentario, para las islas. Esta línea directa con Canarias a nivel de contenedores va bien. También hay buenos datos en graneles líquidos y sólidos, un poco de todo.

– ¿Alguna mercancía concreta que haya despuntado especialmente?

– En todas la línea es ascendente y ronda el 6%. Es proporcional. Hay algún producto de los que venía de Ucrania que bajó algo pero las empresas acaban buscando en otro lado. Cuando fue la guerra entre Rusia y Ucrania, a nosotros nos afectó entre un 5 y un 7%, no era mucha la dependencia que teníamos. Y las empresas se diversifican. Si tienes que traer aceite tienes que traer aceite. Las conserveras que trabajan fundamentalmente con Aceites Abril, que son de la zona de aquí de la ría, de ambos lados, si no lo traen de un lado lo traen de otro aunque se encarezca un poco el costo o sea más complicado de cargar en un sitio que en otro.

– ¿Se han abierto nuevas rutas?

– Alguna ruta nueva siempre se abre, sobre todo para sacar algunos productos y traer otros nuevos. Estos días estamos probando con algún producto nuevo para salir de aquí.

– ¿Por ejemplo?

– Pizarra. Va a cargar un barco estos días. También tenemos que buscar nuevos tráficos.

– ¿Hay en cartera nuevas concesiones y autorizaciones a conceder en el recinto portuario?

– Algunas se dan de baja, otras de alta... Pero mucho espacio no tenemos, por tanto... Boluda está ahora con los trabajos de excavación para construir una nave de reparación de contenedores. Es al lado de donde tiene las oficinas. Algún proyecto más hay por ahí pero mientras no sea oficial no conviene decir nada.

– ¿Qué grado de ocupación tiene actualmente el puerto de Vilagarcía?

– Está casi todo ocupado. Puede quedar alguna parcela pero poca cosa. Tenemos muy poco espacio libre. Somos un puerto pequeño, un puerto muy urbano, como el de Marín o incluso el de Vigo, pero no como el de A Coruña, que allí dentro cabemos tres puertos. Pero también tiene sus ventajas; somos un puerto urbano, más integrado en la ciudad y vamos a seguir integrando zonas que no son para operar con tráficos.

– ¿Algún proyecto nuevo que dependa directamente del Puerto y por tanto se pueda desvelar?

– Hemos terminado el proyecto de eficiencia energética. Tenemos de forma inminente el que vamos a licitar del tren de mercancías, que es muy necesario. En principio no tenemos más proyectos para sacar a licitación. No obstante algunas cosas sí que haremos, como esta zona de aquí del muelle [de Pasaxeiros] donde están los de piragüismo, sacaremos esa nave de ahí una vez se pasen a la de Alfogar. Derribaremos eso que está en tan mal estado.

– Quedará la zona despejada.

– Sí, una zona para que sea visitada por la gente, para que la disfruten todos los vecinos. Acondicionar todo ese espacio es fundamental porque está mal. Derribaremos las dos edificaciones: la de piragüismo y la que está al lado.

– Se convertirá en zona de esparcimiento y de paseo junto al mar.

– Sí, quedará todo abierto como una zona de esparcimiento para la gente. Tenemos que arreglar también el pantalán para que atraquen los barcos que hacen viajes turísticos por la ría y van a Sálvora, al Ulla, ... A veces embarcan niños allí en la escalinata y es bastante peligroso. Para la gente mayor tampoco es la mejor opción. Por tanto acondicionaremos toda esta ensenada [anuncia desde la ventana de su despacho en el muelle de Pasaxeiros], también arreglando estos pantalanes que usan los veleros. Queremos poner en valor la zona de integración puerto-ciudad. Y la zona de operar, de trabajo, dentro, cerrada al 100%.