El pasado 31 de diciembre, Bertín Osborne se convertía en padre por séptima vez. Gabriela Guillén daba a luz a su primer hijo junto al artista, después de meses de tensión entre ambos por la paternidad. La relación entre ellos no está pasando por su mejor momento y las dudas sobre el papel del cantante tras el nacimiento del bebé no han dejado de sucederse en los últimos meses, sobre todo después de conocer que tenía pensado someterse a una prueba de paternidad.

Unos días después del nacimiento del bebé, al que no ha conocido, Bertín Osborne ha roto su silencio con una exclusiva en la revista '¡Hola!', en la que se ha sincerado sobre su paternidad y su relación con Gabriela Guillén.

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anuncia el artista mientras confirma que se harán las pertinentes pruebas de paternidad. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas".

A pesar de que ha decidido no ejercer como padre de la criatura, no ha querido perder la oportunidad de dirigir unas bonitas palabras hacia la madre de su hijo. "Gabriela es una chavala estupenda, es buenísima gente. Muy atractiva, muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella", dice. "Es muy injusto que la acusen de tener un interés", añade tras dejar claro que ella, en todo momento, ha rechazado la ayuda que le ofreció.

"A quien echo de menos es a Fabiola. Muchísimo. Fabiola es la mujer más importante. Es un ejemplo de todo. Es una compañera bestial", asegura al referirse a su ya exmujer.