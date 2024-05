A narrativa imprescindible

É motivo de alegría a oferta editorial sobre a obra de Luísa Villalta que rodea estas Letras Galegas 2024, e dentro dela podemos salientar Narrativa reunida (1991-2001), o volume en que Galaxia recupera as tres obras deste xénero que a autora publicou en vida.

A primeira é Siléncio, ensaiamos (1991), o único libro de relatos que publica, que contén once pezas onde atopamos os temas que atravesan toda a súa produción, a música, o valor da palabra e o paso do tempo e que se inscribe na narrativa experimental dos anos 80 e 90. En canto á segunda, Teoría de xogos (1997), estamos diante dunha alegoría da vida como un xogo onde non nos queda máis que deixarnos manipular polo azar.

A autora non só é sabedora da necesidade da construción dun discurso identitario propio senón que ademais é profesora de lingua e literatura, e xa que logo, consciente da urxencia de cubrila para o presente e tamén para o futuro, “comezarei de imediato, para quen aínda non me ve, para quen aínda non me ouve, este meu relato”. É por iso que escolle a forma de novela histórica para As chaves do tempo (2001), un xénero que lle vai permitir botar man da materia de Bretaña e onde atopamos un rei galego chamado Arturo á canda do mago Merlín. Un texto este que ben merece ser recuperado e reincorporado nas listaxes de lecturas recomendadas no ensino.

Dolores Vilavedra sinala como un dos dous fitos que marcan un novo escenario na narrativa de muller a publicación do volume colectivo Narradoras (2000), e aí está a escritora da Cidade Alta, cabo doutras vinte e catro compañeiras, dándolle pulo a esa nova presenza das narradoras dentro do corpus literario. Vendo dende hoxe a evolución de moitas delas, e os froitos narrativos que Villalta deixou en tan só unha década, non podemos deixar de sentir dor xa non pola muller perdida senón tamén por toda a traxectoria literaria que a morte truncou.

O coñecemento da súa obra narrativa é imprescindible para ter unha visión completa da autora. Aproveitemos este momento, se non o fixemos antes, para achegarnos tamén á Villalta narradora, en palabras da propia Luísa no remate de As chaves do tempo, “ocasión é esta de aprenderdes estes feitos veraces para que, por fin, sexades quen de abrir ao futuro o reino que un día perdemos”.

NARRATIVA REUNIDA (2024): Luísa Villalta, Vigo, Galaxia, PVP. 21,90€

