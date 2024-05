Todas as voces marabilladas

A voz do escritor, artista, músico, e docente (entre máis cousas) Xurxo Souto é unha das poucas capaces de recoller o pulo oral, o do estímulo ledo, na escrita contemporánea. En contraste cos estilos sacados da reprografía académica, ás veces demasiado letárxicos, ou a repetición temática sen interese algún, Souto segue a ser un autor interesante non só por esa enerxía contaxiosa, senón tamén por esa capacidade de ler entre as liñas da historia, as que escapan ao entretecido do relato pechado.

Así o volve demostrar en Somos un pobo de artistas. O método Luísa Villalta. Neste ensaio, editado por Xerais neste 2024, o autor é capaz de viaxar entre tempos e lugares sinalados, entre biografías e confidencias (polo menos, para quen non estivemos aí) para levar ao cabo o “método Luísa Villalta”, isto é, poñer no centro o que moitas das veces esquece a historia da literatura e da palabra cantada, irmás benqueridas entre si, a música e a escrita poética. Para isto, Souto principia cunha proposta estética que viaxa entre citas e momentos destacados contados polos protagonistas das historias e, tamén, pola súa memoria, xa que o autor é coñecedor das profundidades abisais e marabillas submarinas da historia musical do país, e da súa man creadora.

Con esa dirección no temón, Souto leva a termo unha compilación na que se entretecen con xeito os espazos dedicados non só á grande poeta e violinista Luísa Villalta, homenaxeada pola Real Academia Galega nestas Letras de noso, senón que ademais viaxamos pola Terra Cha de Manuel María e, nun dos espazos máis interesantes desta compilación, á Coruña e ao Vigo (para Souto, “a mesma cidade”) de electricidade punk e o neón sen botón de apagado da coruscante década dos 80 e da plenitude artística dos noventa. Alí o autor vén falarnos, por exemplo, dun Lois Pereiro brillante que ten neste libro un retrato profundo, cheo de imaxes de interese, que provoca no lector non especializado unha achega breve e certeira na obra dun dos máis grandes poetas da Galicia de finais de século e dunha voz dandi imprescindible na lectura da Galicia de hoxe.

O libro complétase cun exercicio inverso, da escrita á música e da música á escrita, no eido plenamente musical ao falar de Radio Océano, de Mercedes Peón, de José Afonso, Zeca, ou do espírito bravú; ademais dunha sorte de reunión “nas marxes” que lle pon a lazada a un libro que será interesante para lectores, escritores e músicos, mais tamén para os que precisamos, coma quen escribe, ampliar o repertorio musical propio e reivindicar o espírito desta reunión que realiza Xurxo Souto: poñer o ritmo, a palabra musicada, nos compases da cultura íntima.

SOMOS UN POBO DE ARTISTAS (2024): Xurxo Souto, Vigo, Xerais, PVP. 17,95€

