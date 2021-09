Kiko Rivera se suma al dolor de la familia Pantoja tras la muerte de la matriarca, doña Ana. La madre de Isabel Pantoja, ha fallecido este miércoles. Ha ocurrido días después de que todas las informaciones apuntasen a que su estado de salud mejoraba poco a poco, sobre todo tras recibir el alta a finales de la semana pasada. Había estado ingresada en un hospital gaditano durante varios días. La mujer ha fallecido en Cantora, acompañada hasta el último momento por sus hijos Isabel y Agustín Pantoja, que no se han separado en los últimos días de su madre, a quien adoraban.

Todo el clan se encuentra de luto. Incluido Kiko Rivera que ante la imposibilidad de acceder a Cantora para despedir a su abuela ha utilizado su perfil en Instagram para desahogarse.

"Tuve mis dudas de venir pero al final arriesgué y perdí. Yaya de mi alma tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca mas" comenzaba el texto con el que acompaña una foto de la infancia junto a doña Ana. "Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora... 'No queremos que venga nadie'".

"No sé nada sólo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va hacer ni donde ,ni horarios ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela. No quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda" continúa en su post. "Tú alma vive en mi y aunque no me pueda despedir de ti (lo hice en su momento) pero ahora lo necesito otra vez, siempre te llevaré en mi. Descansa en Paz Yaya. Por siempre tu nieto favorito