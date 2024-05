El Frigoríficos, a apurar sus opciones

El Frigoríficos del Morrazo visita esta tarde (18 horas, pabellón Vicente Trueba, con el arbitraje del valenciano Iniesta Castillo y del andaluz García Rodríguez) al Bathco Torrelavega en busca de un triunfo que le permita llegar a la última jornada del campeonato liguero con opciones de eludir el play down. El conjunto cangués, a tres puntos de Rebi Cuenca y Puente Genil, necesita ganar hoy y volver a hacerlo la próxima semana ante el Atlético Valladolid, y que manchegos o andaluces no sumen en estas dos jornadas. La carambola no es sencilla, pero la ilusión en los cangueses es total gracias a su espectacular rendimiento en los dos últimos meses, en los que encadenó un empate y siete victorias (dos de ellas en Copa del Rey) de forma consecutiva antes de caer frente a los dos mejores equipos de la Asobal, Bidasoa y Fútbol Club Barcelona.

El Cangas afronta, pues, con optimismo, las dos finales que tiene por delante, lejos de la necesidad y de la ansiedad de citas similares en temporadas anteriores. El descenso directo se descartó hace ya muchas semanas, y la desventaja que acumulaban los cangueses con respecto a sus predecesores convertía en una quimera poder eludir la plaza de play down. Pero los de Nacho Moyano han remado semana a semana hasta llegar con opciones –mínimas, eso sí– al desenlace final de la liga regular. Poder hacerlo es, más que una necesidad acuciante, un premio al buen rendimiento ofrecido por los morracenses. Esa tranquilidad debe ser una ventaja a la hora de afrontar los dos próximos compromisos.

Incógnita tras el parón

Después de las dos derrotas ante Bidasoa y Barcelona –en las que estuvo lejos de su nivel competitivo– y del parón de la liga, queda la incógnita de saber cómo llegará al duelo de hoy el Frigoríficos. Hasta entonces todas las piezas parecían haber encajado en los esquemas de Nacho Moyano. La defensa se ha blindado, con un notable rendimiento en el 6.0, lo que ha repercutido en la buena aportación de la portería, con Jorge Pérez y Elcio Carvalho rayando a alto nivel. Ofensivamente, se han minimizado las pérdidas y todo el mundo está sumando en mayor o menor medida. Se ha sacado partido a las transiciones y en el juego posicional se han exhibido recursos, desde la conexión con extremos o pivotes, a la circulación de balón de Gayo o Toth, o al lanzamiento de hombres como Thymann o Andrade.

Moisés Simes en una acción de contragolpe en el partido entre Frigoríficos del Morrazo y Fútbol Club Barcelona. / Santos Álvarez

De cara al choque de hoy Moyano ha insistido en la importancia de abortar la velocidad de los locales al contragolpe, en cualquiera de sus facetas (primera o segunda oleada, o saque rápido de centro). Las opciones de sorprender al Torrelavega pasarán inexcusablemente por cortocircuitar una de sus principales fuentes de alimentación. A partir de ahí el Cangas deberá exponer su juego y explotar sus armas para tratar de ganar a un equipo al que nunca ha derrotado en la Asobal.

Pérez y Juan Rodríguez, en la lista

Moyano dispone de todos sus hombres, con la excepción ya conocida de Del Arco, así como de un Mendonça que no entra en sus planes. También ha entrado en la lista un Rares Fodorean renovado esta misma semana, y que ha arrastrado un problema en su tobillo izquierdo. Los canteranos Manu Pérez y Juan Rodríguez están también entre los 16 elegidos, que son los porteros Jorge Pérez y Elcio; los extremos Moisés, Dorado, Jenilson y Azurmendi; los pivotes Quintas, Essam y Juan Rodríguez; y los primeras líneas Fodorean, Brais, Thymann, Santi López, Toth, Manu Pérez y Andrade.

Jornada de despedidas en los cántabros

El Torrelavega afrontará el duelo de hoy con la permanencia en el bolsillo y sin objetivos clasificatorios de enjundia. Será un encuentro, no obstante, de despedidas ante su afición, ya que tanto su técnico, Álex Mozas (que se irá al Bidasoa), como nueve jugadores, no continuarán la próxima temporada en el cuadro cántabro. Se trata del ex del Cangas Mile Mijuskovic, Adrián Fernández, Alonso Moreno, Paredes, Czaplinski, Dani Ramos y Casanova, así como de los dos últimos fichajes en llegar, hace apenas tres semanas, los laterales Matheus y Héctor González. El club tiene organizada una despedida tras el encuentro en una jornada que comenzará con una previa desde las 14 horas en el entorno del pabellón. En el aspecto puramente deportivo Mozas tendrá las bajas ya conocidas de los lesionados Isidoro Martínez, Jokin Aja y Oswaldo Maestro.

