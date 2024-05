“Deixar a Alcaldía da Estrada foi unha das decisións máis difíciles da miña vida”

Ficha personal: Profesionalmente vencellado á banca , entrou na política municipal da man de Ramón Campos, co que foi edil. En 2007 tocoulle reflotar, xunto a Juan Constenla, o PP de A Estrada. Tras catro anos na oposición e coma Deputado no Parlamento Galego, en 2011 recuperou a alacaldía para os Populares, encadeando catro triunfos electorais e ampliando maiorías absolutas. En diversos mandatos combinou a labor municipal coa de deputado provincial.

O alcalde da Estrada ao que entrevistei tantas veces nos últimos 13 anos xa non está. Viaxa nun coche oficial entre un compromiso e o seguinte na axenda do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, pero non perdeu –e agardo que non o faga– a súa proximidade, aínda que sexa na distancia.

Descolga un teléfono móbil ao que aínda ha vivir máis pegado que antes e fala coma o fixo ata o de agora: ilusionado ante os retos, entregado a eles e con orgullo estradense. Quizais o único que teña cambiado e un pequeno acento de morriña na súa voz.

–Un mes lonxe da Alcaldía da Estrada. Co pouso destes días, como viviu a separación do que foi o seu cometido durante os últimos 13 anos?

–Complicado. A verdade é que foi unha transición difícil, non pola parte política que se fixo de xeito exemplar, senón pola parte persoal. Son 21 anos de concelleiro, 13 de alcalde...toda unha vida próxima á xestión municipal, tratando de facer realidade un proxecto que tiñamos dende o principio. Cando me metín nisto eu tiña 29 anos e soñaba con sacar á Estrada da situación de parálise que tiña, encarrilala cara un futuro con máis ilusión; que os estradenses se sentiran orgullosos de selo, saír desa sensación de que nunca chegaba a nosa oportunidade. Aínda non tiven moito tempo a reflexionar sobre o que pasou e foi o día da toma de posesión cando me empecei a dar conta. Foi un día feliz, porque penso que o partido tivo o grao de madurez que agardaba.

–Foi unha decisión difícil? Custa máis dar o paso cara a Consellería que cara a Alcaldía?

–Foi unha decisión, posiblemente, das máis difíciles da miña vida porque eu tampouco tiven ambición máis aló de ser o alcalde de todos os estradenses. Non había nada que me puidese satisfacer máis que o que estaba facendo. Estaba moi integrado e era unha peza importante na xestión da Deputación, na Estrada tiñamos moitos proxectos encarrilados, tiña o cariño que a xente me demostraba e me sigue demostrando... para min despegarme de todo iso cara un mundo descoñecido, como podes entender, era bastante difícil e estraño. Nunca me vin fóra do que era a xestión municipal e teño que recoñecer que me custou. Pedín ao presidente un pouco de paciencia, un período de gracia para reflexionar e poder consultalo cos valoralo coa familia porque o cambio era grande e, sinceramente, non era unha cuestión de ambición porque as miñas ambicións políticas estaban e están totalmente colmadas con chegar a ser o alcalde do meu pobo. É máxima satisfacción que pode ter calquera. Despois da miña familia e de Juan Constenla, Valentín García foi fundamental para min para tomar a decisión nesa fin de semana. Sabía que só daría ese paso se el seguía comigo.

–Parece que foi unha decisión de último momento...

–Si. A miña relación co presidente é moi próxima e non concibo tampouco traballar nun ambiente que non sexa un entorno dun equipo sólido. Ten un carisma extraordinario, un perfil que a min me gusta moito. Aínda que a xente pense que non é así, así foi. Estas decisións tómanse a última hora. O presidente sabe marcar moi ben os tempos e sabía que o momento de falar deste tema era o sábado, 24 horas antes de anunciar o novo goberno, e eses foron posiblemente os dous días máis frenéticos da miña vida.

Tiña claro que o meu ciclo era 4x4. O que non estivera feito en 16 anos, poderíao facer mellor quen veña detrás

–Mantendo este ritmo frenético, dunha semana para outra A Estrada tiña novo alcalde.

–A transición fíxose en 24 horas, aínda que se materializara unha semana despois coa toma de posesión. Aí teño que agradecer a xenerosidade absoluta de todos, incluído o músculo do partido na Estrada. Era importante para min que a xente entendera que este non é un adeus, unha parte importante da miña cabeza e corazón están presentes todos os días na Estrada. A transición tiña que ser natural. Tamén entendo que exista unha certa crítica pero penso que a xente entendeu que este é un paso adiante para que A Estrada teña máis forza e podamos seguir multiplicando a transformación que tivo nestes últimos anos.

López Campos, na súa primeira comparecencia no Parlamento como conselleiro de Cultura / Xoán Álvarez

–Once meses despois de tomar posesión, en xuño de 2023 e por cuarta vez como alcalde da Estrada, cede o bastón. Pasou esta posibilidade nese momento pola cabeza?

–En absoluto. Eu, o que tiña claro, como se ve no propio lema da campaña 4x4 é que ese era o ciclo. Penso que é tempo máis que suficiente ao fronte dunha Alcaldía, para dedicarlle os mellores anos e as maiores forzas á xestión. Acomodarse nun posto determinado é tremendo tanto para a persoa que o fai como para o concello que ten que xestionar. Sinceramente, eu deime conta de que a evolución dun pobo e o seu recorrido depende moito da forza que teña o goberno que o dirixe. Tivemos a gran sorte de ter estabilidade, creo que de ter unha boa capacidade de xestión, de ter un proxecto, e o que non estivera feito en 16 anos, seguramente o poida facer con máis folgos o que veña detrás, continuando con todo o bo que se fixo e mellorando aquelas cousas nas que podiamos estar fallando.

–Entendo con isto que o horizonte municipais 2027 non entraba nos seus plans...

–Non, en absoluto. Isto non é unha cuestión que se poida abordar a catro anos vista dunhas eleccións, pero eu tiña claro e tiña falado co equipo que o ciclo era 4x4, 16 anos, e creo que era o tempo óptimo e tamén o tempo máximo para dar o mellor de min mesmo. O que si non me plantexaba era o que é que ía pasar despois. Sabía que me ía plantar con 53 anos e que me sinto con moitísimas forzas para iniciar calquera proxecto. Ademais teño a sorte de que profesionalmente teño a miña segunda casa, que é a entidade financieira que mo dou todo para empezar –recén cumpridos os 22 anos me dou a oportunidade de entrar no mundo laboral e formarme como persona-– e sabía que esa porta estaba aberta. Iso quítanos certa presión. Os políticos temos que ser profesionais durante un tempo pero despois tamén temos que saber, ou asumir novas responsabilidades, ou dar un paso ao lado e seguir sendo o máis humildes posible. Agora mesmo o único que teño en mente é ser útil a Galicia, ao presidente e á xestión deste novo goberno, pero tamén ser útil aos estradenses e continuar traballando para que A Estrada siga progresando.

Queda unha tripulación fantástica, a sala de máquinas a pleno rendemento e unha folla de ruta clara

–Nos últimos anos foi dando responsabilidades, e responsabilidades de peso, a Gonzalo Louzao. Primeiro con Urbanismo e despois sumándolle Medio Rural. Estaba preparando un sucesor?

–É un proceso natural. Gonzalo é unha persoa capacitada, formada e que ten unha ambición no bo sentido da palabra; que quería asumir retos e responsabilidades e que tiña gañas de traballar. Non eran áreas fáciles, pero as asumiu con ilusión e as desenvolveu con solvencia. E ningún caso un se plantexa estas decisións pensando nunha sucesión. Tentas tomar decisións a diario tentando acertar máis do que te equivocas e penso que acertamos co nomeamento de Gonzalo como concelleiro de Urbanismo e Medio Rural. Doulle bagaxe, ao final estaba levando as dúas áreas más importantes do Concello, e tamén lle axudou a formarse e a madurar como político. Fixo as cousas con solvencia e con recoñecemento, porque a xente na rúa recoñecía o traballo que estaba facendo.

–Cales diría que son os seus atributos como alcalde. Que viu nel?

–Pois como atributos, fundamentalmente, a humildade, que para min é a parte máis importante. Cando tes a gran fortuna de ser o alcalde da Estrada, non che confire ningún dereito máis que a carga de responsabilidade. Hai que escoitar moito, ser moi próximo para que a xente perciba que os escoitas e que tentas tomar as decisións máis acertadas. Ademais, cando gobernas nun concello é importante non ter unha excesiva carga ideolóxica que che impida ou que che obrigue a tomar decisións pensando na ideoloxía e non no interese xeral. Penso que esas son as claves más importantes; e logo outra que nunca falla é o traballo. Sen traballo, a sorte non existe. Hai que dedicarlle moitas horas e rodearse sempre de xente moi boa, competente, mellor ca un. Esas para min foron as claves do traballo do día a día.

Para ver este vídeo suscríbete a Faro de Vigo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí R. V.

–El comentou que vostede lle deixara o consello de escoitar o dobre do que falase, evidenciado polo feito de que todos temos dúas orellas e unha boca. Déixalle algún outro?

–Si, ese consello llo din. Foi o primeiro que lle dixen. Con Gonzalo me une unha relación de amizade e sinceridade. Tanto Alberto Blanco (que ten a autoritas moral en moitas cuestións) coma eu xantamos con el e lle dixemos a visión que tiñamos do que tiña que ser o futuro. Tentei darlle os mellores consellos. Si que é certo que para min é unha virtude escoitar moito e falar menos. Penso que os veciños o valoran moito, que teñamos máis capacidade de resolución e menos de frustración. Hai que ser moi comedido, pensar moito as cousas antes de dicilas, sobre todo no ámbito local, que ten moita repercusión.

Gonzalo é unha persoa preparada, formada e con moitas ganas de traballar

–O novo rexedor aspira a navegar pronto a velocidade de cruceiro. Como cre que lle quedou o barco?

–Queda unha tripulación fantástica, unha sala de máquinas funcionando a toda máquina e unha folla de ruta perfectamente definida. Hai moitísimos proxectos en marcha. Falamos da autovía, que para min é o pasaporte para o futuro da Estrada, a ampliación do solo industrial, a construción do edificio xudicial que pecha o debate sobre a planta no futuro; as grandes infraestruturas deportivas; a construción dese edificio na antiga sede do INEM no que agardo poder poñer tamén o meu grao de area... Non todo son grandes oportunidades, tamén hai ameazas: a tendencia poblacional, o grave problema de vivenda e as dificultades das administracións locais para prestar todos os servicios que se prestan. Non podemos competir nun modelo puramente urbano coas grandes cidades, pero si nun modelo ambientalmente sostible no que poidamos recuperar tamén unha parte importante do noso patrimonio nas parroquias. Hai que combinar as actuacións ordinarias con proxectos creativos.

–Como se sente na pel do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude?

–Se A Estrada é un barco que navega a velocidade de cruceiro, isto é un transatlántico. O que me sorprende é a capacidade organizativa que ten unha administración tan grande como a Xunta. Todo está más estruturado e xerarquizado. A min o que máis me costa é a exposición mediática. É unha responsabilidade moi grande. Eu o que máis noto é o nivel de esixencia. O presidente Rueda é unha persoa súper esixente, que ten unha capacidade de traballo enorme que fai que, cando menos, esteamos ao nivel da axenda do traballo que ten el. Ás veces é difícil seguirlle o ritmo, pero para min agora mesmo as semanas son días, porque se me pasan voando. Estou todo o día traballando porque, ademais, nós temos que crear unha consellería nova. Estou tentando ter moita presenza e darme a coñecer.

–Vendo a súa presenza estes días en múltiples actos e escenarios de Galicia, e parafraseando algo que vostede mesmo adoitaba citar...séntese cola de león despois de seren cabeza de rato?

–Si, no argot habitual podía ser cabeza de rato. Sendo alcalde da Estrada tiña unha visibilidade e un proxecto moi importante por diante, pero agora formas parte dun equipo de homes e mulleres extraordinarios e síntome un remeiro, un máis, igual que o fun estando ao fronte do concello. Tento aportar o mellor de min mesmo. Boto a vista atrás e doume conta de que traballei moito, gocei do que fixen, e agora recoñezo que me falta tempo coa familia, pero entendo que son etapas da vida. Tentarei ser o máis útil posible e seguir coa filosofía que tiña na Estrada: estar moi preto da xente. Mais que palabras e discursos, fai falta algo de corazón e, na medida do posible, tentarei pór corazón no meu día a día en política.

"Sei as cousas que a Estrada necesita e son aliado para conseguilas" –Deixemos o micro aberto. Diríalle algo, a xeito de despedida como alcalde, aos estradenses? –Sempre é difícil atopar a posición nestes casos. Sempre teño en mente dúas frases. Unha é que hai que saber chegar e marchar. Para min era algo fundamental. Rondaba a miña cabeza todos os días que a xente puidese entender cales eran os motivos, que entendese que isto é un éxito colectivo, é bo para A Estrada. E outra frase é a de non ser un xarrón chino, non estar constantemente interferindo en todo e estorbando. O meu perfil é bastante discreto neste aspecto. Isto, ao mellor, levoume a que algúns estradenses agardasen unha despedida. Pero, como eu non me despido porque non me vou; me sigo sentindo parte deste proxecto. Sigo sendo útil dende outra posición, sigo sendo un máis para traballar dende esta responsabilidade: que Galicia progrese e que A Estrada progrese con Galicia. Non teño a conciencia desas amargas despedidas. Teño a sensación de que hai unha nova responsabilidade, un reto, eu sigo sendo un estradense máis e sigo tendo na cabeza as cousas que A Estrada necesita e son un aliado inquebrantable para conseguilas. Seguramente nunca fun consciente neste algo máis dun mes de que me tivera que despedir porque eu non considero que me fora. Estou máis que nunca. Podo aportar seguramente máis que nunca, cun proxecto na Estrada reforzado, cun alcalde que vai facer un traballo extraordinario e vai mellorar o que se fixo nestes anos. No que eu poda axudalo, o vou facer con todas as miñas forzas. –Consciente de que, presumiblemente, non volveremos ter unha entrevista como alcalde da Estrada, pediríalle a decisión que máis agradecer ter tomado e a que máis lamente, de habela –Non fixen balance aínda. Pero penso que o momento máis amargo, máis duro e máis difícil foi o Plan Xeral. Non é unha grande obra que deixe impronta, pero aí comezou todo. Foi esa gran porta aberta a un futuro. Paseino moi mal. Aínda se me encolle o estómago. Hai unha entrevista que fixeches hai uns anos e o titular di que hai un José antes e despois do PXOM. Na parte negativa, penso que seguramente teñamos un déficit de atención ás parroquias. Pero é moi difícil. A xente aínda se sorprende cando digo que A Estrada ten 51 parroquias, e iso necesita moito traballo e moito investimento. Un ten a sensación de que nunca fai o suficiente e o rural o merece todo.

Suscríbete para seguir leyendo