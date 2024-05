La piscina termal de As Burgas dota sistema automático de clorado y renovación del agua

Las obras de reforma de la piscina termal de As Burgas, han rematado, tras cuatro años con esta añorada instalación del termalismo público cerrada al público, y el agua vuelve a llenar el vaso de baño, dentro de un periodo de prueba y ensayo que está llevando a cabo la empresa adjudicataria de la reforma, con antelación a la reapertura de la piscina. Una reapertura que incluye novedades, como la cloración del agua termal, a través de un proceso automático de higienización, entrada y salida del agua para adaptarse a la ley.

Bañistas ayer, festivo gallego en las termas de Burga de Canedo / Alan Pérez

El vaso de la piscina vuelve a estar lleno estos días, pero se trata, según fuentes de la empresa adjudicataria de la reforma de las instalaciones, “de esas pruebas previas a la apertura; la obra está rematada y estamos viendo si funciona adecuadamente el sistema antes de entregarla, aunque es el Concello el que dirá cuando la reabre”.

Es sistema de llenado que se está testando estos días, para comprobar si funciona de forma adecuada, se adapta a lo impuesto por la nueva legislación de la Xunta y en este caso por motivos de salubridad, incluye una tecnología que, de forma automática, realiza el llenado y vaciado periódico del vaso de la piscina –la nueva normativa exige que esta se produzca cada cuatro horas– así como la cloración automática de esas aguas.

La Xunta exige clorar el agua

Las termas cerraron primero el 14 de marzo de 2020 a causa del decreto de confinamiento nacional por la pandemia del COVID 19, pero se han mantenido cerradas hasta ahora, a causa de la Ley de Regulación de Aprovechamiento lúdico de las Aguas Termales de Galicia, aprobada por la Xunta, que ha dado un auténtico varapalo al modelo termal ourensano.

De hecho la cloración que a partir de ahora se tiene que aplicar en esta piscina termal de As Burgas, no así en las pozas termales, se debe a que la mencionada norma obliga a aplicar el mismo modelo de higienización que se aplica a las piscinas públicas de agua dulce.

Las obras que ahora están rematadas y en fase de pruebas, fueron adjudicadas por el Concello por casi 600.000 euros a la empresa ourensana Coviastec, comenzaron en junio del pasado año, y deberían de haber acabado a principios de 2024, pero a las complicaciones del proyecto para adaptarlas a esa Regulación del Aprovechamiento Lúdico de las Aguas Termales de Galicia se complicó, según fuentes de la constructora, al tratarse de un entorno declarado BIC, –Bien de Interés Cultural– y zona caliente arqueológicamente, lo que obligó a tener permisos añadidos en cada paso.

Esa misma normativa de la Xunta que ahora obliga a clorar el agua y a reponerla cada cuatro horas, algo que en ese caso no supone problema, dado que la piscina se nutre de la abundante agua que de la fuente de As Burgas, que está al lado, impuso también una serie de mejoras estructurales, con zonas de entrada y salida diferenciadas y la eliminación de cualquier barrera arquitectónica.

“No pueden cobrar entrada”

Por su parte la Plataforma Ciudadana Amigos das Termas, mostró su sorpresa por la obligada cloración del agua, y avanzó que “vamos a exigir al Concello que el uso de la piscina siga siendo gratuito. No es normal que todas las obras públicas, como escaleras mecánicas, ascensores y en breve el bus urbano, sean gratis, y subvencionados con dinero público, y nos vayan a cobrar por un servicio público como la piscina de As Burgas y las pozas públicas” advierte Enrique Camoeiras portavoz de Amigos das Termas.

En todo caso hay expectación por la reapertura de esta piscina termal única en su género abierta, en un centro histórico, y al lado de la fuente de As Burgas, que abastece sus 200 metros cuadrados de lámina de agua. Un agua que mana a 60 grados y luego se enfría hasta los 38 o 40 grados centígrados, permitiendo el baño perfecto en cualquier estación. Sus aguas termales son de mineralización media, alcalinas y litínicas, propiedades que cuidan la piel, destensan los músculos y son relajantes.

Solo hay dos pozas termales públicas abiertas en este puente festivo, de las 14 que hay en la ciudad

El puente festivo del Día das Letras mantuvo las expectativas, y a media tarde de ayer, pues a la amenaza de lluvia, había una buena afluencia de visitantes, la mayoría de la ciudad y de otros puntos al ser festivo autonómico, disfrutando del baño termal al lado del Miño. Sin embargo la oferta sigue bajo mínimos, y solo hay dos pozas abiertas, de las 14 de uso gratuito que hay en la ciudad. Se trata de dos pozas de Burga de Canedo, situadas muy próximas a las de Outariz, al lado de la pasarela peatonal que cruza desde Reza hasta el entorno termal. Burga de Canedo tiene 4 pozas pero solo están abiertas 2. Siguen cerradas las cuatro pozas de Outariz, muy próximas, pese a haber sido reparadas, así como Termas do Muíño –que además no tienen declaración de aguas minero medicinales– así como las de A Chavasqueira y la piscina de As Burgas. El motivo no es solo la criticada “desidia del Concello”, que apuntan algunos colectivos, si no consecuencia, el mencionado reglamento de la Xunta, que al obligar a realizar un vaciado higiénico del agua de las pozas cada cuatro horas, se topa con los problemas de abastecimiento y la falta de caudal de agua termal para poder rellenar y vaciar todas las pozas. En el caso de A Chavasqueira la zona seguía hasta hace poco afectada por la crecida deñ caudal del Miño “aunque ya podría estar reparada” denuncia Amigos das Termas. En cualquier caso el tiempo lluvioso no generó ayer grandes colas en Burga de Canedo y su única oferta, donde además la normativa impone un tiempo máximo de permanencia en las pozas y de número de usuarios.

Suscríbete para seguir leyendo