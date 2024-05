El local O Spa, el antiguo cine de Vilalonga, será escenario hoy de la presentación de “Elarte’ en la calle”, el primer disco del músico Adrián Torres, que eligió este título en homenaje a un amigo al que echaron del sitio en el que tocaba en la calle.

–¿También usted empezó tocando en la calle?

–No, yo empecé tocando en bares, restaurantes y estas cosas, lo que sucede es que la canción que da nombre al disco se llama “Elarte’ en la calle”, que es un juego de palabras, hace referencia a helarte, morirte de frío, y al arte, el arte en sí, el arte de tocar.

–¿Cómo empezó su afición musical?

–Desde pequeño siempre estuve muy vinculado a la música, por lo que escuchaba en casa, y después seguí ligado a ella. Siempre me gustó, siempre tuve un acercamiento y una conexión con la música.

–¿Cómo surgió la idea de este disco de debut?

–Fui escribiendo canciones, llevo años haciendo canciones, y nunca me decidía a tocar lo mío, siempre me daba como vergüenza ese paso. Fue así hasta hace un poco de tiempo en el que mi familia y la gente que tengo más allegada me animó. Me metí en el estudio, se paró todo por la pandemia, que además hizo que cerrase el estudio. Busqué un segundo estudio y, por fin, conseguí grabar el disco.

–¿Cómo es este trabajo?

–Escucho música de muchos tipos, entonces el disco no sigue una única línea recta, sino que ahí están varios estilos musicales, hay un tango, pop, rock… En el disco quise fusionar todas mis influencias, que son muy variadas.

–¿Disfruta de alguna música en especial?

–Me gusta escuchar de todo tipo, pero no disfruto de ninguna en especial, desde siempre he escuchado desde Silvio Rodríguez a Ismael Serrano, mucho flamenco, Miguel Campello El Bicho… Escucho muchos estilos y, sí, alguno me produce un poco de rechazo pero simplemente no lo escucho, por lo demás me gusta toda la música.

–¿Qué es lo que más valora de ser músico?

–Lo que más me gusta de ser músico es el cariño del público, el presentar algo y que seamos guitarra, voz y público. Es lo que más me llena.

