Siete horas de ritmo para abrir Surfing the Lérez

Público de todas las edades, con una especial invitación a los más pequeños de la casa, varios escenarios repartidos en un espacio natural, una zona gastro, solidaridad y, especialmente, mucha música. Vuelven a ser los ingredientes de Surfing the Lérez, que este viernes celebra su jornada inaugural con más de siete horas de buen ritmo.

Catorce artistas y grupos protagonizan esta primera jornada: Javier Lago, Djow/ Amoebo, Hydn, Jordana B, Neno Tribal, Nena Daconte, Chef Creador, Boyanka Kostova, Meu Cariño, Capital Voskov, Juno, Grande Amore, La Suprema y Galician Army.

La cita incluye puestos de venta / G. Santos

La segunda y última jornada no será este sábado menos intensa. Para su “día grande” Surfing the Lérez reserva una veintena de actuaciones. Arrancan a las 12.30 horas con Los Marcianos y continuarán con The Rapants, Parking Dust, Meu, Caldo, Lady Banana, Karma Djs, Agoraphobia, Atención Tsunami, Señora DJ, Camellos, Niños Mutantes/ Baby Romeo, Futuro Alcalde, Terbutalina, BB Wav+ Elba, Joe Crepúsculo, Ortiga, Maefield y Gorllitox, que cerrará a partir de la 1.30 horas los turnos de actuaciones.

Éstas se repartirán en los escenarios Sala Karma, Vibra Mahou, Ó Panderetas y Gastro, donde se celebrará a partir de las 17 horas el Entroido Infantil con DJ y un taller de creación de disfraces.

Una de las actuaciones de este viernes / G. Santos

También está programado un concierto para los pequeños con Dani Barreiro & Kids.

Un año más, el festival incluye un mercado emergente y tiene un fin solidario. Así, la entrada es gratuita, si bien se invita a los asistentes que aporten alimentos no perecederos y material para bebés, como pañales, que se recogerán en el puesto de la Rede Axuda. Ésta, a su vez, las hará llegar a familias en riesgo de exclusión.

No se trata de la única colaboración del Surfing the Lérez, que también cuenta con mercadillos de organizaciones de protección animal como Difusión Felina y Ohana.

Por su parte, usuarios de la Asociación Juan XXIII colaboraron con el montaje de las distintas zonas de sillas y sombrillas de las que puede disfrutar el amplísimo público de esta cita con la buena música y la solidaridad.