Comienza el Surfing the Lérez, el festival de música (gratuito) más solidario e inclusivo

Todo listo en la Illa do Covo, también conocida como Illa das Esculturas, para la celebración esta tarde y mañana todo el día del festival Surfing the Lérez, la cita gratuita con la música que este año homenajea a la Sala Karma y que de nuevo se caracterizará por su carácter solidario e inclusivo.

Serán un total de 33 conciertos y sesiones con pinchadiscos los que se llevarán a cabo en varios escenarios: Escenario Sala Karma, Escenario Vibra Mahou, Escenario O Panderetas y Escenario Gastro. Se subirán a tocar artistas como Nena Daconte, Boyanka Kostova, Grande Amore, La Suprema, Galician Army, The Rapants, Agoraphobia, Niños Mutantes, Terbutalina, Javier Lago... y así hasta superar la treintena.

Los conciertos comenzarán esta tarde a las 17.30 horas y concluirán de madrugada, mientras que mañana la fiesta se iniciará ya a 12.30, concluyendo también de madrugada. Los horarios concretos se pueden consultar en las redes sociales de @surfingthelerezoficial

Donaciones y mercadillos

De sobra es conocido el carácter inclusivo y solidario de esta cita, que ha sido bien visible en días previos con la colaboración de usuarios de la asociación Juan XXIII de Pontevedra en el montaje. Ayer mismo, terminaron de colocar la zona de sillas y sombrillas.

Pero, además, tal y como informan desde la organización del Surging the Lérez, también se colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Por otro lado, colectivos de protección animal como Difusión Felina y Ohana, que dedican sus esfuerzos a la recogida de gatos y perros sin hogar, estarán presentes con mercadillos en los que venderán artículos y cuya recaudación irá destinada completamente al bienestar de estos.

Y como cada año, la entrada volverá a ser gratuita con solo una “condición”: que se aporten alimentos para las familias en riesgo de exclusión social. Se recogerán en el puesto de Rede Axuda habilitado para tal fin. Se pide comida no perecedera y material para el cuidado de niños, como pañales.

En este sentido, la organización también insta a las personas que se acerquen a disfrutar del festival que tengan en cuenta que se trata de una cita autofinanciada, ya que pese a contar con ayudas institucionales, “necesarias e importantes pero no suficientes”, las consumiciones en barra y en los puestos de comida o de “merchandising” son fundamentales para garantizar la continuidad del Surfing.

“Es muy importante consumir en las barras y no traer cosas de casa. Tenemos precios populares y alcanzables para todos. Y además, todo el personal que trabaja en el Surfing the Lérez cobra, no utilizamos voluntarios”, afirma el equipo, encabezado por el empresario pontevedrés Marcos Rivas, de la Sala Karma.