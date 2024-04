Universitarios en busca de su futuro

El pabellón polideportivo del campus de Ourense congregó ayer a centenares de estudiantes en busca de su futuro laboral. La UVigo impulsó por segundo año la feria EmpregoInCampus, un evento que permite a los universitarios conocer las oportunidades laborales de instituciones públicas y empresas privadas. “Es una cita interesante para saber las salidas de la carrera, aquí te dan bastante información en cuanto a prácticas, tanto curriculares como extracurriculares”, explica Rocío Estévez, alumna de segundo curso del grado en Derecho.

El recinto acogió a 70 entidades de diversos sectores (desde la Armada al ámbito de la innovación), a las que los jóvenes se pudieron acercar para conocer de primera mano su oferta laboral, muchas veces desconocida. “Yo estudio Derecho y todavía no sé en qué quiero especializarme. Aquí está la Agencia Tributaria, el centro penitenciario, y varios bufetes de abogados, pero también hay empresas tecnológicas en las que podría trabajar en ciberseguridad”, resalta Loredana González, alumna de segundo curso.

A Brais Vilariño, Gracia Castillo y Noa Varela, la feria también les permitió conocer opciones de futuro que no contemplaban: “Nosotros estudiamos Ciencias Ambientales y acabamos de hablar con una empresa tecnológica en la que pensamos que no tendríamos cabida, pero sí, nos dijeron que somos un perfil bastante demandado en el departamento de sostenibilidad”. Son estudiantes de último curso, por lo que se encuentran en un momento idóneo para buscar alternativas de futuro. “Yo todavía no sé qué quiero hacer, buscar prácticas Feuga me parece interesante, y a partir de ahí ir escalando en la empresa en la que entre. Pero bueno, también pienso en la opción de hacer un máster, hay que ver las distintas posibilidades”, señala Varela.

El alumnado de la Escuela Superior de Ingeniería Informática, por su parte, contaba con una zona específica en el pabellón destinada a entrevistas personales con 25 empresas de innovación.

Área de orientación

La feria incluyó un espacio para el Área de Emprego e Emprendemento de la UVigo, a la que los estudiantes se podían dirigir para recibir orientación laboral, consejos sobre cómo afrontar una entrevista laboral o, incluso, sacarse una fotografía profesional. Belén Fernández, técnica de orientación, apunta algunos de los errores que los universitarios suelen cometer a la hora de redactar un currículo. “Algo en lo que normalmente pecan es que ponen el DNI, y no se puede, es un dato confidencial. También suelen incluir los estudios inferiores, y no es necesario, se sobreentiende que los tienes cuando estás haciendo una carrera”, detalla. Fernández recomienda incluir todas las experiencias laborales, aunque no sean del mismo ámbito que la carrera: “Esos trabajos hacen que desarrollen competencias que son muy valoradas”.

“Esta cita les ayuda a saltar al mundo laboral”

El vicerrector del campus, Francisco Javier Rajo, señala la importancia de EmpregoInCampus en el desarrollo del alumnado. “El cambio del del mundo académico al laboral que tienen que hacer en el último curso cuesta mucho, y esta feria les ayuda a dar el salto de la mejor forma posible”, asegura. Por su parte, Natalia Capirrini, vicerrectora de Estudantado e Empregabilidade de la UVigo, destaca la buena acogida del evento, tanto entre los universitarios como entre las entidades participantes. “Esta iniciativa permite que los alumnos conozcan lo que les van a pedir las empresas en un futuro, y de esta forma se vayan preparando, y a las empresas les permite la posibilidad de captar talento universitario”, valora Capirrini, que recuerda que los contactos surgidos en ferias de este tipo se materializan muchas veces en oportunidades laborales.

José González resalta el apoyo al emprendimiento

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visitó la feria acompañado del secretario xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Pablo Fernández. González aprovechó la ocasión para resaltar la colaboración del Gobierno gallego con la UVigo para la promoción del espíritu empresarial en la comunidad universitaria. En ese sentido, el conselleiro recordó acciones de apoyo como el programa Investigo para fomentar el empleo juvenil en el campo de la investigación, la tecnología y la innovación, con 4,8 millones para apoyar la contratación de desempleados menores de 30 años. La vicepresidenta primera de la Diputación, Marta Nóvoa, y el subdelegado del Goberno, Emilio González, también visitaron la feria.

