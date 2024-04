Buciños y Xosé Cid suman nuevas piezas a la colección sobre la Virxe do Cristal

La Biblioteca Nós de Ourense ofrece, hasta el 27 de abril, una muestra de la colección realizada por artistas gallegos en homenaje a la diminuta Virxe do Cristal. La figura fue robada durante el asalto a la casa del cura Adolfo Enríquez que la custodiaba y que fue asesinado en este terrible suceso, el 11 de marzo de 2015. En memoria de este párroco de Vilanova dos Infantes y de la imagen sustraída, pintores y escultores gallegos aportaron su particular visión de esta pequeñísima figura en una iniciativa impulsada por el escritor y experiodista de FARO DE VIGO, Xosé Manuel del Caño.

El proyectó logró reunir 35 obras que forman parte, desde el pasado mes de septiembre, de una exposición permanente en la Torre de Vilanova. Estos días, parte de ellas se exhiben en la Biblioteca Nós de Ourense, como complemento a la publicación del libro de Del Caño, “Ósos de santo”, que el autor presentó el martes.

Además, y como novedad, los escultores Xosé Cid y Manuel Buciños incorporan dos nuevas piezas a la colección. Este miércoles, en un acto celebrado a las 19.30 horas en la Nós, el alcalde de Celanova, Antonio Puga, las recibió de la mano de los autores. Se trata de dos obras que reproducen la imagen de la Virxe do Cristal en bronce, en el caso de la aportada por Buciños, y en mármol, la de Xosé Cid.

Acompañando a este acto de entrega, se inauguró también la exposición de 12 de las piezas que conforman la exposición de la Torre de Vilanova dos Infantes, y que complementa a la de 35 carteles con las imágenes de cada una de las obras que conforman la colección y que ya puede verse en la Biblioteca Nós desde el martes .

El propio Del Caño explicó que su idea de crear esta exposición colectiva tuvo una respuesta “excepcional” Pintores y escultores aportaron su particular Virxe do Cristal en diversos estilos, técnicas y materiales. La singular mirada de artistas como Julia Ares, Joaquín Balsa, Arturo Baltar, Olga Bernardo, Moncho Borrajo, Manuel Catoira, Ramón Conde, Luz Darriba, María Manuela, Manuel Dopazo, Angy F. S., Francisco Leiro, Maribel Longueira, Urbano Lugrís, Acisclo Manzano, M. A. Martínez Coello, Baldomero Moreiras, Rochi Nóvoa, Xurxo Oro Claro, Emma Pedraira, Soledad Penalta, Alfonso Pexegueiro, Baldo Ramos, Leandro Sánchez, Carmen Senande, Felipe Senén, Tareixa Taboada, Lucila Vázquez Gulías, Francisco Xosé Pérez Porto, Carmucha Vázquez Prats y Manuel Vidal, además de la reproducción de la Virxe do Cristal (1946) de Urbano Lugrís, facilitada por Abanca.