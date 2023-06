El presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, ha advertido de que será él quien anuncie su "decisión" de aspirar o no a seguir al frente de la formación política provincial una vez se convoque el congreso, una potestad que, recuerda, depende de la dirección gallega del partido de la que actualmente forma parte.

"Una vez que se convoque el Congreso, pues se tomará una decisión. La tome yo o la tome cualquier militante de la formación que pretenda aspirar a ser presidente del partido. Y esos son los tiempos", ha subrayado en respuesta a los medios, en una comparecencia en la que han sido numerosas las cuestiones relativas a este tema a raíz de una entrevista previa en el grupo de 'La Región' en la que sugería que él no se había marchado para casa.

Así, en sus contestaciones a la prensa este martes, con motivo de la presentación de la fiesta del Pan de Cea y en la jornada en la que también se presentan publicamente las candidaturas del PP al Congreso y Senado por la provincia de Ourense, Baltar ha recordado que él no dijo que se fuese, sino que se "apartó" para facilitar que el gobierno de la Diputación siguiese en manos del PP --ya que le falta un diputado para la mayoría absoluta--. "¿Por qué cree que era un obstáculo?", ha sido preguntado Baltar, quien respondió: "No, lo que estoy diciendo es que fue para que nadie pudiera decir eso, que pudiera ser, no estoy diciendo que yo lo creyera".

Además, en este acto, previo a la presentación en su ayuntamiento, Esgos, de las listas junto a la secretaria general del PPdeG, Paula Pardo, defendió que adoptó esta decisión con "tiempo" varios días antes de que concluyese el plazo para coger el acta de concejal, que tampoco asumió.

Después de que el presidente de la Xunta y del PP, Alfonso Rueda, dijese a las pocas horas de esa renuncia que le constaba que Baltar tampoco seguiría al frente del PP ourensano, y siguiendo con las explicaciones dadas este martes ante los medios; Baltar ha aclarado que quien tiene que anunciar las aspiraciones propias son quienes las tienen en primera persona.

"Conversaciones privadas"

"Yo creo que no hubo un malentendido (sobre las palabras de Rueda). Yo creo que fue una conversación privada y a mí no me gusta hablar de conversaciones privadas", ha enunciado, para indicar que "lo que está claro es que quien debe anunciar si alguien no se presenta es la persona que decide presentarse o no".

Baltar ha respondido de esta manera o con palabras similares hasta en más de media docena de ocasiones a preguntas de los medios, en una comparecencia en la que también descartó "presiones" o injerencias por su parte para la elección de la persona que lo sucederá al frente de la institución provincial, ya sea "presidente o presidenta", cuestión que él mismo ha recalcado incluso al ser preguntado en género masculino.

"Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos este puente", ha ilustrado, también, en otro punto de su intervención, en la que ha dicho que mientras se mantenga al frente del PP de Ourense, tiempo que no ha aclarado cuánto se prolongará, trabajará "a gusto" con el que sea "presidente o presidenta" de la institución y ha dicho que unicamente dará su opinión si se le pide "consejo", ya que no es partidario --ha afirmado-- de "cuchicheos" o de "decir a nadie por dónde tiene que ir". "Somos mayores de edad, todos tenemos un proyecto personal, profesional y político", ha apostillado.

Sobre quién lo sucederá en la Diputación

Precisamente, sobre la persona que le pueda suceder, y tras incidir en que él trabajará "a gusto" con quien sea, ha incidido en que todos los nombres que se han ido publicando "fueron elegidos por quien les habla", en referencia a él como presidente provincial del partido en la elaboración de las listas para los ayuntamientos.

En este sentido, Baltar ha defendido la renovación del 80 por ciento en estos 13 años y ha convenido que ahora se abrió un "escenario nuevo" al renunciar él a presidir la diputación e incluso a ser concejal. Por ello, ha indicado que es el partido el que tiene que pulsar "la opinión de todos los que son concejales en los partidos judiciales para elegir o votar a los mejores".

"Esto es lo que ha sucedido en los otros partidos judiciales en los que se ha acelerado ya la sesión de elección con apoyo total al candidato que ha recibido ese apoyo y, por lo tanto, va a ser también con respecto al partido judicial de Ourense y el de Valdeorras, que son los que quedan por elegir diputado o diputada", ha afirmado para rechazar que esté "pasando nada" sobre eventuales "tensiones" internas para la elección de la composición provincial y la persona que será la cabeza de la institución.

Centrarse en las elecciones

En otra de las preguntas formuladas, Baltar recordó que su mandato caducará cuando se convoquen los congresos provinciales, lo cual no es necesariamente en septiembre, sugirió el barón provincial, quien ha señalado que "no parece lógico" ir más allá en este momento electoral.

"(...) Visto que estamos en una campaña en las elecciones generales en donde nos vamos a esforzar a tope para tener un grandísimo resultado para que un ourensano sea el próximo presidente de la nación y que necesitamos un partido fuerte con todas las prestaciones al máximo nivel para tener el mayor número de sufragios y que el 3-1 del Congreso sea una realidad", ha explicado Baltar, quien en todo caso negó atribuir las palabras de Rueda a una forma de presionarle a él para que no concurra al PP ourensano.

Eso sí, en otra respuesta, incidió en que su mandato culmina cuando "se convoca el congreso". "No sé si se convocarán congresos antes de las elecciones autonómicas, no lo sé. Es una competencia que no tengo, que tiene el Partido Popular de Galicia, de cuyo comité formo parte", ha explicado Baltar, quien se ha erigido en el "garante" en los últimos años del partido en la provincia, con las 51 mayorías absolutas logradas como uno de los datos que ha esgrimido sobre su gestión en el partido. "La gente puede pensar lo que quiera", ha contestado a la afirmación de que 'se va' y 'no lo echan'.

Datos de Ourense

Por otro lado, en su intervención también se refirió a la situación de la capital ourensana y evitó cualquier tipo de polémica con respecto a Manuel Cabezas, el candidato en la ciudad, de quien dijo que fue "el mejor alcalde de la historia".

Así, aunque destacó que el PP sacó más votos que el PSOE, constató que hubo 18.000 personas que votaron al actual alcalde "y evidentemente", a su juicio, esto fue "una sorpresa" para populares, socialistas y nacionalistas.

"Pues es una cuestión que sí que habrá que estudiar, pero sobre todo, habrá que respetar cualquier voto de cualquier persona y a cualquier formación", ha manifestado Baltar, quien ha dicho que el PP local está "magníficamente dirigido" por Manuel Cabezas y que las posibles responsabilidades deberán ser tomadas en ese ámbito municipal.