Ni la campaña de audios por supuesta corrupción y presunto cobro de comisiones a empresas y constructores, ni el rosario de denuncias en el juzgado y Fiscalía de sus oponentes, que no han cesado ni en campaña, han podido con Gonzalo Pérez Jácome. La antipolítica, como lo llaman sus detractores ha dado “el sorpasso” en Ourense y ha pasado de tercera a primera fuerza en la ciudad.

La candidatura de Democracia Ourensana, encabezada por Gonzalo Pérez Jácome, fue la más votada en la ciudad de As Burgas, con 18.450 votos y el 34% de escrutinios de los electores, aunque no le llegue para gobernar el concello, donde la mayoría necesaria es de 14 escaños.

La de Jácome ha sido sin embargo una respuesta incontestable, frente a los resultados de sus dos principales oponentes, los dos exalcaldes rescatados para recuperar el concello de la capital, Manuel Cabezas, que ha sido el segundo candidato más votado, y pese a haber obtenido 13.609 votos, casi 1.000 más que en 2019, no ha podido subir los 7 escaños obtenidos entonces, y el socialista Paco Rodríguez, quien ha sufrido el peor varapalo electoral para su partido, que ha bajado de los 9 a los 6 concejales en la capital

Unos resultados que no permiten a PP y PSOE suscribir en solitario, ese acuerdo no escrito –que no pacto de gobierno – que barajaban ambos candidatos, para ofrecer una alternativa de gobierno en Ourense a la de Jácome, quien gobernó buena parte de su mandato con solo 4 concejales, de los 27, que tienen la corporación ourensana, tras romper el bipartito de DO con el PP, y en un clima de continuos enfrentamientos.

Un puzzle complicado

Pero el auténtico triunfador de la noche, después del líder de DO, fue sin duda el BNG, cuyo cabeza de lista Luis Seara ha conseguido duplicar los escaños nacionalistas en Ourense, de los 2 obtenidos en 2019 a los 4. Son solo 4 escaños, que representan cerca del 16% de los votos escrutados, pero que pueden ser decisivos si, como se barajaba anoche, se abre a partir de esta semana un nuevo escenario de acuerdos a 3 (PP-PSOE-BNG), en la ciudad de As Burgas, en un puzzle muy complicado, pues tampoco los 4 votos del BNG y los 6 del PSOE llegarían para obtener ese gobierno de progreso que se preveía.

“Es un resultado histórico” , reconocía el propio Jácome, mientras recorría nervioso la calle del Paseo, con datos ya que lo situaban tras los primeros escrutinios, como primera fuerza local.

El bono de 100 euros a cada ciudadano, repartido antes y durante la campaña y la ejecución de cientos de obras, que votó en contra en muchos casos cuando era oposición, consiguieron que el vendedor de instrumentos musicales de Jolper, la tienda que heredó de su padre y cerrada desde que Jácome es alcalde, ese chico que empezó su carrera política en 2003, con una candidatura que obtuvo entonces apenas 300 votos, haya tocado su propio techo histórico, como él ha dicho.

Los resultados de los otros 8 partidos que se presentaba a estas elecciones municipales por el Concello de Ourense, han sido muy distintos. Con casi el 99% de los votos escrutados, las fuerzas que más apoyos obtuvieron en la ciudad, aunque a mucha distancia de los cuatro –DO, PP, PSOE y BNG–, fueron VOX, con 983 votos, lo que supone el 1,82 por ciento de apoyo de los electores. Agora, el bloque de partidos de izquierdas que incluye a formaciones como Podemos, EU, Equo o Verdes entre otros, obtuvo 765 votos, el 1,42% del total. Contigo, 280 votos, lo que supone el 0,52 por ciento del total, Coalición de Centro Democrático, 228, lo que representa el 0,42% de los votos de los ourensanos.

Por su parte Ciudadanos que había obtenido 2 escaños en 2019 con la candidatura encabezada por Pepe Araújo, quien en esta elecciones formaba parte de las candidatura del PP, desaparece de la corporación ourensana al obtener 168 votos, el 0,42% del total.

Pactos de emergencia

A partir de la noche de ayer, ya empezaron a levantarse algunos teléfonos de partidos políticos. Ninguno de los planes “b” que había en cartera, de acuerdo a los resultados que inicialmente se preveían, son ahora válidos, tras una subida de 7 a 10 de DO, que sorprendió al propio Jácome. El acuerdo para eliminar de la Alcaldía a este último, que tenían ya de antemano Cabezas y Paco Rodríguez, era solo acuerdo, no un pacto de gobierno, cuyo único objetivo era conseguir una mayoría para desbloquear proyectos para la ciudad.

El escenario es muy distinto y solo sumando los votos de PP, PSOE y BNG, se podría conseguir una alternativa a Jácome, pero se prevén ya dimisiones y movimientos de ficha, para que esa alternativa tenga algunas posibilidades.