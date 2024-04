Los jóvenes también tienen voz

La cooperativa Aventeira está decidida a fomentar la participación de las nuevas generaciones en la sociedad. Por eso, un grupo de voluntarios de la entidad ha puesto en marcha el proyecto “Una ruta participativa para el tiempo libre en Galicia”. La intención es facilitar un diálogo inclusivo entre los jóvenes, los profesionales del sector del ámbito libre, las empresas y los responsables políticos. “En Aventeira trabajamos en el ámbito del ocio, y a veces percibimos que los usuarios sienten que faltan cosas, y por eso quisimos crear este proyecto, para trasladar las necesidades a la administración a través del diálogo”, detalla Xulio López, uno de los impulsores.

El Espazo Xove de la ciudad acogió ayer la primera sesión de la iniciativa, en el que Aventeira se reunió con integrantes del Grupo Scout ILEX 695 de 14 a 17 años para escuchar sus demandas. “En esta primera fase del proyecto vamos a coger muestras de grupos muy diferentes, desde scouts a personas con diversidad funcional o jóvenes del ámbito rural”, explica López. A través de dinámicas y actividades lúdicas, los jóvenes señalan aquellas carencias o cuestiones a mejorar en la oferta de tiempo libre en Galicia.

Iván Roldán fue uno de los participantes. “Llevo ocho años casi formando parte de este grupo scout, es bastante divertido y nos ayuda en muchas cosas”, asegura. En su caso, considera que la oferta lúdica está “bien planeada” y no ve necesario cambios relevantes. “En los scouts hacemos muchas actividades, hacemos amistades, es una alternativa de ocio muy positiva. Es cierto que alguna vez me he planteado qué hacen los jóvenes que no tienen algo así, y no creo que tengan mucha oferta”, apunta.

Varias fases

En la primera fase del proyecto, Aventeira se encargará de recoger las opiniones de cinco grupos diversos de jóvenes. Al finalizar el verano, organizará encuentros territoriales en cada provincia con participación de voluntarios y profesionales del área del tiempo libre, para escuchar las demandas del propio sector. “Y terminaremos con un gran encuentro en Gandarío, en A Coruña, donde vamos a tener ese diálogo entre todos los implicados. Invitaremos a la Xunta, a las diputaciones y a los concellos, además de a representantes del sector, para que tengan la oportunidad de hablar, de compartir impresiones y de escucharse”, señala López, que pone en valor la creación de espacios de participación pública. “Es una forma de que la gente se pueda empoderar y trasladar sus opiniones a los políticos”, valora.

El proyecto cuenta con la financiación de la convocatoria europea Erasmus+ de dinamización de actividades juveniles.

