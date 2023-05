“Ourense no solamente ha hablado esta noche, Ourense ha gritado y la democracia ha hablado”. Gonzalo Pérez Jácome fue el gran vencedor de la noche después de conseguir más de 19.000 votos en la provincia y más de 18.000 en la ciudad, 6.000 más que en las anteriores municipales de 2019. “Es un día histórico para el único partido independiente que gobierna una capital de provincia. No voy a hacer el speech de mi vida, pero quiero dar las gracias a todos”, dijo el líder de Democracia Ourensana que pasa de 7 ediles en las anteriores (en el gobierno actual eran 4) a 10 en el próximo mandato.

Jácome se acordó de los ediles que le acompañan en las listas, agradeciendo su “compromiso” y “su esfuerzo”, durante “la campaña más dura que se recuerda de la democracia española”, en referencia a las grabaciones donde habla de presuntas mordidas, adjudicaciones amañadas, contratos a dedo y presunta malversación. Lejos de todo ello, vaticinaba un “efecto rebote” que ciertamente se produjo y obtuvo los mejores resultados de su historia.

“Hoy tiene que ser un discurso para sumar. Había dos encuestas, una las demoscópicas y las otras las de la calle y fueron estas las que acertaron. Supone una alegría. Decía que lo más importante para mí no era ser alcalde si no hacer algo por esta ciudad como estamos haciendo, con las obras que llevamos a cabo. Cada vez conocemos más los entresijos de la administración local y tenemos proyectos fascinantes que están pendientes de hacer y vamos a seguir haciéndolas”, comentó el regidor ourensano, que enfatizó que “hoy (por ayer a la noche) no sé si dormiremos mucho, pero mañana estaremos en el Concello de Ourense. Hay una ciudad que gobernar y una investidura que encarar”.

Se calificó como “abrumado” con el resultado, pese “a que las encuestas a pie de calle nos decían que este resultado era posible. Estamos asimilando esto, es algo tremendo. Estos resultados son el comienzo de algo que debería empezar mañana, que iremos a la Alcaldía porque hay que seguir trabajando porque el pueblo de Ourense ha hablado”. Y añadió que “estamos en un tema de sumar, lo que importa son los intereses de Ourense. Siempre dije que pactaría con el demonio si traía el cielo para Ourense y lo mantengo. Cualquier persona que haya sido nuestro enemigo en esta campaña y que ha sido un enemigo duro, a partir de ahora tienen que ser aliados para luchar por Ourense ciudad. Lo importante es eso, si conseguimos grandes cosas para la ciudad de Ourense es irrelevante quién esté en la Alcaldía. Estoy en deuda con 18.000 personas”. Preguntado por los resultados y la situación de la Diputación (que se tambalea la mayoría absoluta de Baltar) dijo que “no es tiempo de pensar en eso, es tiempo de celebrar algo histórico”.

Sentimentalismo

“El otro día pensaba que desde que falleció mi madre era como si no volviera a ser fácil, porque parece que en los grandes momentos siempre me falta algo. Se hace difícil estar en este mundo sin ella”, confesó Gonzalo Jácome que recibió el cariño de sus electores con aplausos al grito de “alcalde, alcalde”. También se acordó de Susana, la primera edil, que entró junto a él en 2011, y de Saturnino González al que calificó de “un histórico de DO”. En su discurso también tuvo tiempo para agradecer a sus abogados, a la personas que lo ayudaron con la campaña, a otro “histórico” como Eloy Mojón para Democracia Ourensana y finalizó diciendo que “es tiempo de disfrutar y celebrar, ya analizaremos más adelante como encaramos la investidura. Es un resultado histórico”.