La siniestralidad laboral aumenta un 13% en ocho años en Ourense, hasta alcanzar 3.056 accidentes

“Fallece un trabajador en Calvos de Randín tras un accidente con una carretilla elevadora en una granja”. Noviembre de 2023. “Muere un operario atrapado en una máquina en la hidroeléctrica de Rubiá”. Enero de 2024. Son dos ejemplos de la siniestralidad laboral en la provincia de Ourense que experimenta un aumento en los últimos ocho años. Comisiones Obreras elaboró un informe con los accidentes laborales desde 2016 hasta el pasado año y la conclusión es que la siniestralidad laboral aumenta un 13,15% en los últimos ocho años, pasando de los 2.702 siniestros laborales a los 3.056 que se cuantificaron el pasado año. El sindicato celebró el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el trabajo con una concentración ante la Inspección de Trabajo, para reivindicar mejores medidas de protección laboral.

Atendiendo a los datos el índice de incidencia también aumenta en la provincia de Ourense pasando de los 3,4, a los 3,7, lo que supone un incremento del 10,5%. Las estadísticas desagregadas por nivel de accidente se cerró el pasado año con 3.014 accidentes leves, que representan el 98% de los siniestros, 37 grave y 5 accidentes mortales.

El sindicato señaló que “Ourense ocupa la posición 42ª de 50 provincias en cuanto a la población trabajadora, mientras estamos en la posición 12ª en cuanto al índice de incidencia de accidentes en el trabajo”. Y analizan que “lo preocupante para esta organización se centra en los siniestros graves que disminuyen un 30%, lo que resulta contradictorio con el resto de datos recogidos. Esta situación obedece a la reticencia de las empresas y las mutuas de declarar correctamente el tipo de accidentes y nos estamos encontrando con accidentes leves, que se declaran como incidentes o cuasi incidentes, con lo que no entran en el registro de accidentes. Y también accidentes, que hasta hace poco se consideraban graves, ahora se declaran como leves. Esto hace que se incremente notablemente el subregistro de accidentes reconocidos por todas las organizaciones e instituciones que tenemos algo que ver con la salud laboral. Si a esto le sumamos la práctica extendida de las mutuas de trabajo de derivar al servicio de salud público le 90% de las personas que llegan de las empresas con algún parte de accidente, que en principio deberían contabilizarse como accidente de trabajo pero que no se está haciendo, deberíamos estar hablando de un mayor número de accidentes y de incidencia”.

Mejorar la inspección

Comisiones Obreras pide “mejorar tanto cualitativamente como cuantitativamente las actuaciones de la Inspección de Trabajo, dado que entendemos que es un actor de vital importancia en cuanto a poder reducir estos datos de siniestralidad ya que entendemos que no pueden seguir siendo un mero espectador y deben involucrarse activamente en la vigilancia y el seguimiento de la prevención y la saluda laboral”. Demandan también que “las actuaciones de la Inspección de Trabajo ante los incumplimientos no deberían tardar meses en ser resueltas o incluso no recibir respuesta nunca, ni mucho menos avisar a las empresas antes de ir a verificar una denuncia, ni estimar que la entrega de documentación ha de ser paulatina y una larga nómina de acciones, de situaciones poco convencionales que no favorecen la prevención y la toma de medidas preventivas que pueden evitar nuevos accidentes”.

