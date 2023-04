Los pediatras piden mantener la alerta ante infecciones como el sarampión y la polio

Los pediatras advierten de que infecciones como la poliomielitis, la difteria y el sarampión pueden resurgir en países de nuestro entorno si se baja la guardia con la vacunación. Así lo han manifestado en las XIV Jornadas de Vacunas del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) que se celebró este viernes y sábado en Ourense.

Estas enfermedades preocupan a los profesionales porque, pese a estar prácticamente desaparecidas en los países de alto índice de desarrollo gracias a la vacunación, ha habido un repunte de casos en los últimos tiempos. Los expertos subrayan que el riesgo es alto por los flujos continuos de personas y la bajada generalizada de las tasas de vacunación.

“No podemos bajar la guardia. La poliomielitis, la difteria o el sarampión son enfermedades que resurgirán incluso en los lugares donde nos hemos olvidado de su existencia, como es el caso de España, si no se aumentan los esfuerzos por mejorar las coberturas vacunales. Las vacunas representan el mejor instrumento para controlarlas y eliminarlas”, advierte Abián Montesdeoca Melián, miembro del CAV-AEP.

“El sarampión, contrariamente a lo que alguna gente piensa, no está eliminado ni erradicado. Sigue habiendo países en Asia y África donde se dan un gran número de casos y, en el mundo globalizado en el que vivimos, puede aparecer una persona en nuestro país que esté incubando la enfermedad. Por eso es tan importante que los niños estén bien protegidos; si no, en cualquier momento podría surgir un brote. No tiene por qué suceder, pero es una posibilidad, ¿por qué jugársela habiendo una vacuna para prevenirlo?”, advirtió María José Cilleruelo, codirectora de las jornadas.

El sarampión, inciden los pediatras, se puede prevenir casi en su totalidad con la vacuna, que se encuentra incluida en las conocidas como “triple vírica” y “tetravírica”, preparados que incluyen también antígenos contra la rubeola, la parotiditis y la varicela en el caso de la última

Respecto a la poliomelitis, los profesionales recordaron que se considera “emergencia de salud pública de interés internacional” desde el año 2014. “El problema está en que en algunas zonas de occidente hay bolsas de no vacunados frente a la polio por decisión propia, en buena medida a costa de personas que desconfían de las vacunas, fenómeno que puede empeorar tras la pandemia de la COVID”. Estas bolsas de población no vacunada a nivel local suponen un riesgo de aparición de brotes, tal y como se ha demostrado recientemente en Nueva York, alerta Montesdeoca Melián, miembro también del comité.

También alertan sobre la difteria, con un repunte de casos en Europa en asentamientos de personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de África y Asia. Y aunque la Agencia Europea para el Control y Prevención de Enfermedades estima que el riesgo de extensión de la difteria en los países con elevadas coberturas vacunales es muy bajo,no puede descartarse que afecte a personas no vacunadas o con inmunodepresión, indican.