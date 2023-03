“Las pensiones suben un 8% y el coste de la vida, un 16%; muchos jubilados malviven”

Cerca de 106.700 ourensanos y ourensanas, más de un tercio de la población total, son jubilados, en la provincia con las pensiones más bajas de España, en torno a 850 euros, una media que baja hasta en 300 euros en muchos casos, y que acentúa la desigualdad con muchas mujeres, en especial del rural, o sector de jubiladas, de empleos en precario, lo que demuestra además una clara brecha de género. “Hablan de un 8% de subida de las pensiones, cuando el incremento del indice de Precios al Consumidor ha sido de más del 16%” explica Xela Fernández, jubilada del Sergas

Ella fue una de las participantes en la manifestación de protesta convocada ayer por el colectivo de jubilados y jubiladas y pensionistas de la CIG , ante las delegación del INSS en Ourense, para reclamar “unas pensiones públicas dignas”, y también exigir una “atención presencial de calidad” y el rechazo a la “exclusión digital de las personas mayores”.

La exclusión digital del mayor

Este doble objetivo persigue, según explicó Fernando Varela, responsable de ese colectivo de jubilados y pensionistas de la CIG en Ourense, luchar contra la exclusión que supone en toda Galicia, y en especial en la provincia ourensana, cobrar las pensiones más bajas de España, y la marginación que implica también, para muchos mayores, la digitalización de los servicios, tanto de agencias bancaria, o la petición de cita en el Sergas, Oficina de la Seguridad Social y la administraciones en general que se hace ahora de forma telemática.

“Los mayores no hablan con robots” explicó Fernando Varela, durante la movilización de ayer, para exigir que e Gobierno Central, Xunta y resto de administraciones, “recuperen esa atención personal que suprimieron durante la COVID y ahora no se repone”.

Pensionistas de tercera

Pero, el objetivo principal ayer, la petición perentoria para Galicia y en especial para Ourense, la “cenicienta” de las pensiones, fue que “esa pensión media sea igual al salario mínimo interprofesional” que ronde los 1.080 euros, indicaron los manifestantes “pues esos 850 euros o menos actuales, sitúan a muchos pensionistas en el umbral de la pobreza”, añadió Varela.

También hizo hincapié en la brecha de género pues “en el caso de las mujeres hay muchas gallegas que cobran hasta 365 euros menos de pensión de los hombres” insistió el portavoz.

La situación actual es preocupante para el futuro de os pensionistas y jubilados, pues “gobierno, patronal, CC OO y UGT están negociando una nueva reforma, para recortar más las pensiones y ampliar a los 30 años, el periodo de cálculo de esas pensiones, lo que supondrá ese nuevo recorte de la cuantía entre un 6 y un 8 por ciento”.

Además “aprobar más reformas, manteniendo las anteriores, en especial la de 2011, está causando una caída progresiva de las pensiones del 25%, por causa del impacto que tiene la ampliación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, y el aumento del periodo e cálculo de los 15 a los 25 años” .

Todo esto retrasa “la entrada de personas jóvenes al trabajo, y dificulta que los desempleados encuentren trabajo” explica la CIG,, que reiteró ayer algunas de sus propuestas, que pasan entre otras, por la derogación completa de las reformas laborales.

Mínimo interprofesional

También la fijación por ley de la pensión mínima, al igual que el Salario Mínimo Interprofesional (1.197 euros, que es el 60% del salario medio) , como recomendar la Carta Social Europea.

Revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC anual; jubilación a los 65 y voluntaria a partir de los 35 años cotizados; eliminar topes máximos de cotización a la Seguridad Social, entre otros.

Xela Fernández: "Lo más preocupantes es la alimentación pues es un bien básico"

Entre las personas que se manifestaban ayer en la concentración de la CIG, estaba Xela Fernández jubilada del Sergas. Reconoció que las bajísimas pensiones que tiene Ourense, “dificulta la calidad de vida de muchas personas”. Uno de los problemas que más le transmiten y preocupa a gente de su entorno “es el de los alimentos; estas es una necesidad básica, muchos productos suben cada día, y el incremento de las pensiones de un 8% está muy lejos de ese 16% o más que han subido los precios” lamenta.

Manuel: "Mi pensión está en el limbo: Me jubilé en diciembre y aún no cobro"

Manuel se jubiló como funcionario de una administración pública ourensana, el 28 de diciembre del pasado año. Eso ha sido de hecho, pero no de derecho. Ayer se sumaba a los manifestantes, pues “estoy jubilado como funcionario, pero al parecer la tramitación de mis documentos está parada en Navarra, que es donde recayó el proceso a boleo. Es decir que estoy jubilado pero no consto como tal; estoy en el limbo; mientras no certifiquen mi condición ni cobro, ni puedo tocar mi fondo privado de pensiones”.