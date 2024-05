La peña de los exbancarios / Fernando Franco

¡Mirad qué caras de gozo y general cotento! Los veis en la casa de Moraña de los hermanos Paradela, que reúnen periódicamente a un grupo de bancarios con mucha historia. Por sus nombres los conoceréis: Fernando, Manolo, Etelvino, Nogueira, Eladio, Javier, Guillermo, Martín, Modesto, Moralejo, Parente y Antonio. ¡Claro, las caras son de júbilo gastronómico por el disfrute de la cocina de Manolo Paradela y los vinos de la bodega Ramón do Casar!

Una actriz viguesa, Celia Freijeiro, directora de la Sociedad Cervantina

Pasé y me paré el otro día en Madrid ante la Sociedad Cervantina, ahí por Atocha, con mucho placer de que existiera institución de tan admirable memoria, ¡pero no sabía que, si la preside Luis María Ansón, la dirige la actriz viguesa Celia Freixeiro (hija de Olga y el pintor Rafa Freixeiro)! Celia es de las hornadas que llegaron de Vigo a Madrid en busca de futuro teatral sin más bagaje que su voluntad en los albores de este siglo, más o menos al tiempo de Marta Larralde y María Castro y cada una de ellas ha ido consolidando su camino. Ahora me fijo en Celia porque acaba de estrenar y recuerdo que me la presentaron sus padres cuando marchaba a estudiar COU a EE UU y luego a la vuelta, creo que ese año 2001 en que marchó a Madrid sin padrino alguno y se alojó en el Juan Evangelista. Recuerdo alguna pieza suya con mi querida Larralde, otras obras en que participó, alguna nominación, series como Reina Roja (ahora graba Las Sabinas, aun no estrenada) pero su relación con la Sociedad Cervantina fue a propuesta de Ansón , y tanto trabajó en ella desde hace 16 años que acabó como directora artística Hace días tuvo el inmenso gozo de estrenar en sus bajos un teatro con 90 butacas y su monólogo cervantino “Marcela”, que tiene ya vendidas todas sus entradas hasta dentro de un mes. ¡No cabe de contento y el mismo Ansón reconoció que sin ella los cervantinos no hubieran podido renovarse!

Vuelve la plaza de abastos del Calvario a cambiar pescado por arte

Hace un montón de años, desde su nacimiento, que informo cada uno de ellos de esa magnífica bocanada de aire fresco que es el encuentro con el arte que tenemos por culpa de Esther López y de Alba Sánchez en 8ª edición en el mercado de abastos del Calvario. ¿Título? No todo el pescado está vendido. A las dos las conocí en su posadolescencia dando vida y arquitectura emocional a La pola y después como Jumy y Jenny, coristas reoxigenantes del grupo Alféizar. Es para mí una especie de termómetro que me grita ¡cuán rápido pasa el tiempo! El caso es, y es a lo que voy, que el 17 de mayo, festivo, abrirán este mercado revestido de arte otra vez, convertidos sus bancales de peixeiras en expositores con su autor tras ellos. Más de 80 llegados de toda Galicia seleccionados entre unos 250, con unos 18 de ropa hecha “na terra” además del apetitoso puesto de Sukha Funk, del que me dicen que su comida es puro arte. En la planta baja, pintura, ilustración, cerámica, joyería, fotografía, serigrafía… y para darle marcha actuaciones como la de Paco Nogueira, Igualarte y Caiena y presentación de dos libros, A rede branca de Paco Morgan, y O Mergullador das verbas de Majo Villar.

¡Que pase lo coral, alma da terra!

Vuelve Un mar de corais, vuelven las corales de la APOCOVI de Enrique Lorenzo a dar el do de pecho a las calles viguesas patrocinadas con muy buen tino por el concello de Vigo. Vuelve con conciertos en la Plaza de la Pincesa desde el 12 de mayo, en junio en el Calvario, en las novenas al Cristo dela Victoria, en la festividad del Día de Galicia (25 de julio), en diferentes asociaciones vecinales… pero ya en breve con el 18 Festival das Letras Galegas, desde el 11 al 26 de mayo, en distintos auditorios de la ciudad para cantar a poetas de Galicia. ¡Que pasen las corales, un alma da terra!