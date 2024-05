En Sabarís, 40 artistas y 500 obras / Fernando Franco

Son los Martínez Martínez, de A Guarda, tanto por el “pater familias”, Antonio, como por la “mater nutricia”, Isabel. Él es marinero jubilado y ella antes redera, hoy habilidosos pulpeiros en sus escapadas de ocio a las piedras de este pueblo, con rumores de caracoles y sirenas. Podrían representar el ADN de A Guarda, esas familias de larga tradición marinera que se dedican al mar desde que tienen memoria y que en ellos aún mantiene en largas campañas pesqueras su hijo Pink. Ahí están, además de sobrinos y un cuñado, los 4 hijos, Fátima, Pink, Antolín y, atrás, Beli Martínez, profesora y la productora por excelencia del Novo Cinema Galego (con Lois Patiño, Eloy Enciso, Xurxo Chirro, Helena Girón…) y con el mar presente en alguna de sus películas como Vikingland. Los traemos aquí por todo eso, por el amor a A Guarda y admiración a los que viven del mar… pero también porque Antonio, el padrazo, es lector fiel de siempre, como los suyos, de este periódico. ¡Largo abrazo, Antonio e Isabel!

No sé con qué retraso me llega una hermosa carta escrita a mano por Josefina Fernández Lago, desde su casa de Camiño do Rego en Nigrán. Deduzco por su carácter manuscrito que su autora tiene ya una larga travesía con canas, pero aún más cuando leo que su carta es un recuerdo nostálgico de su padre, Pepe Fernández Solleiro, que fue defensa del Fortuna (1905-23), antecedente del Celta de Vigo. A Josefina, lectora de FARO de siempre, se le despertó este recuerdo al leer que actualmente hay un segundo equipo del Celta que recupera este nombre, y rememora en su carta aquel tiempo en que los jugadores no cobraban y, a veces, tenían que comprarse las botas. Cómo viajaban en tercera clase del tren en sus desplazamientos o comían durante las paradas en las cantinas de las estaciones un bocata de alcriques o lo que hubiera a mano. ¡Cuéntaselo a uno del heredero Celta!

Los recuerdos de nuestra Josefina

Recuerda Josefina por entero el himno que le cantaba su padre sentada ella sobre sus rodillas: “Del fútbol somos nosotros campeones,/ Campeones del fútbol /, ante nosotros tiemblan todos los contrarios/ y pierden que es un primor/. Si pasamos con destreza/da gusto ver el balón/ pasan unos pasan otros/ con marcada precisión...”. Recuerda el día que su padre volvió orgulloso a casa tras ganar el Fortuna el campeonato de Galicia en 1913-14, igual que lo estaba de la felicitación del rey Alfonso XIII en el 1920-21. No olvida aquel pase gratuito que tuvo siempre el padre para los partidos del Celta tras desaparecer el Fortuna, a los que ella le acompañaba de la mano, en la grada de Río, animando a Hermidita, Simón, Mesa, Salas... Y esa fotografía en un bar de Bouzas con su padre en el equipo, que le hizo derramar lágrimas de alegría. Besos a Josefina.

En Sabarís, 40 artistas y 500 obras

Fue antaño plaza de abastos, reconvertido ahora en emblemático edificio de Sabarís apto para muy diversas exposiciones. Donde hubo puestos de carne, de frutos del campo, de pescados... voceados por vendedores hay hoy un contenedor para las más diversas propuestas. Y, acordaos, este viernes, sábado y domingo tendréis allí el XVI Mercado de Arte de Sabarís con el objetivo de dar a conocer a nuevos valores del arte de Galicia. Palabra de Nieves Loperena (tfno. 676904007). Más de 40 artistas y unas 500 obras. Ponedlo en vuestra agenda.