Se rompe un tobillo en Ons y llega a Bueu en el barco de Nabia al no poder ser evacuada

Una vecina de Bueu con una casa en Ons sufrió el domingo por la tarde una caída en la isla que le provocó una triple fractura de tobillo de la que tendrá que ser operada hoy en el hospital de Montecelo. La afectada denuncia que tuvo que esperar dos horas en el archipiélago sin ser evacuada y finalmente embarcó en un barco de la naviera Nabia del transporte regular de visitantes, que zarpó de la isla a las 19.30 horas. Inicialmente se llegó a movilizar una lancha auxiliar del Servizo de Gardacostas de Galicia, pero no reunía los requisitos necesarios para poder efectuar la evacuación. A su queja se une también la asociación de vecinos de Ons, que se plantea elevar una protesta ante la Valedora do Pobo.

La afectada explica que el percance ocurrió a las 17.30 horas mientras paseaba con su hijo por el entorno del Castelo dos Mouros, que forma parte de la ruta arqueológica de la Vía dos Múrices. En una zona llana del camino sufrió resbalón y a consecuencia del mismo se rompió el tobillo izquierdo, tal como confirmó el diagnóstico posterior. Gracias a la ayuda de un conocido pudo llegar hasta el puesto del Parque Nacional Illas Atlánticas, donde el vigilante de guardia se puso en contacto con el 112 y el 061 para dar parte de la situación, solicitar la evacuación y que recibiese atención médica por vía telefónica para valorar su estado.

Los servicios médicos entendieron que era posible su traslado por mar y desde el 112 se solicitó la colaboración del Servizo de Gardacostas de Galicia y de Salvamento Marítimo. Al muelle de Ons acudió una lancha auxiliar del barco “Irmáns García Nodal 2” de Gardacostas con intención de llevarla hasta Portonovo, pero la evacuación no fue posible. “Era como una embarcación pequeña, tipo planeadora. Tal como estaba mi tobillo y con las condiciones en la que estaba el mar yo no podía ir en esa embarcación”, se queja la mujer. Según su relato, el patrón de la lancha examinó su estado y también desaconsejó el traslado en esas condiciones ya que además, tal como apunta el 112, la recomendación era que la mujer herida viajese tumbada o tendida.

La embarcación auxiliar de Gardacostas de Galicia enviada a Ons para la evacuación, pero que no pudo trasladar a la mujer herida. / Fdv

El personal de Parques Nacionales volvió a ponerse en contacto con el 112 para explicar la situación y la herida volvió a ser derivada al 061. “Al final me dijeron que iban a mandar otra embarcación, pero que a lo mejor llegaba antes el barco del transporte de viajeros y que me embarcase en el primero que llegase, que luego ya habría una ambulancia esperándome en el puerto”, cuenta la afectada.

Dos horas de espera en la isla

Finalmente, a las 19.30 horas y casi tras dos horas después desde la primera llamada, pudo volver a Bueu en el barco del servicio regular de viajeros y en cuanto desembarcó fue evacuada de inmediato a Montecelo, donde hoy será operada de una fractura trimaleolar del tobillo. A continuación tendrá por delante un proceso de recuperación que se estima en al menos tres meses.

“Entiendo que no viniese el helicóptero para algo así, pero tuve que estar dos horas en la isla con un dolor que iba en aumento a medida que se enfriaba la articulación y sin que me pudiesen inmovilizar el pie”, se quejaba ayer al respecto de la falta de medios sanitarios en Ons, una denuncia recurrente por parte de la asociación de vecinos. “Lo que pasó no me parece normal, sobre todo cuando la Xunta dice que hay buenos servicios. El personal no tenía las llaves del puesto de primeros auxilios, que está cerrado, y para la inflamación nos dejaron hielo desde una de las cafeterías. En la isla había más personas, con una media de más de 65 años y si les pasase algo estarían en la misma situación”, lamentaba ayer desde el hospital.

El 061: "Era una situación sin riesgo para la vida de la paciente y en todo momento se mantuvo un seguimiento"

Desde el 061 explican que atendida telefónicamente por un médico especialista en urgencias y emergencias, que realizó una valoración clínica de la situación y determinó que se trataba de una “urgencia sanitaria que requería el traslado a un hospital, es decir, una situación sin riesgo para la vida del paciente”. Una vez que llegó a Bueu fue trasladada en ambulancia al hospital de Montecelo. “En todo momento se mantuvo un seguimiento del servicio y el médico facilitó indicaciones de cómo actuar hasta la llegada de los recursos asistenciales”, subrayan desde la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Por su parte, desde el Parque Nacional señalan que no es viable tener en Ons un servicio permanente de atención médica y sanitaria durante todo el año y explican que la persona herida fue atendida en primer lugar por los propios vigilantes, que tienen formación “en atención sanitaria para emergencias”. En estos momentos se está ultimando el servicio de asistencia sanitaria para el verano –la temporada alta de visitas comienza el 15 de mayo– y la fecha exacta de su puesta en marcha se conocerá en unos días.

Suscríbete para seguir leyendo