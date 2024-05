Arde un coche en la Autovía do Morrazo

Un coche que empezó a arder esta noche causa alarma en la Autovía do Morrazo. Las llamas calcinaron el vehículo por razones que se desconocen y hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local de Moaña y de la Guardia Civil, así como los Bombeiros do Morrazo. Hasta el momento todo apunta a que no hay heridos. El turismo se encuentra en el arcén a la altura del talud de O Meixueiro, en Moaña.

Las llamas, rodeando el coche. / FdV