Arte para concienciar y cambiar el mundo

La pandemia interrumpió la exitosa Feira da Ciencia e Literatura que impulsaba el IES Johan Carballeira en la Praza Massó. El Festival Art for Change de recoge el testigo de aquella iniciativa y vuelve a reunir a todos los colegios e institutos de Bueu, junto a sus respectivas comunidades educativas, en una jornada en la que se combinan el aprendizaje, una multitud de expresiones artísticas y la sensibilización y conciención ambiental. Los fondos de esta feria se destinarán a Save the Children, que trabaja a favor de la infancia, y 13 Grados, vinculada a la protección de los océanos.

La Praza Massó se convirtió ayer en un multitudinario mercado y en una auténtica feria. Pero era una venta completamente alejada del modelo consumista. El fin era radicalmente diferente: educar, concienciar y sensibilizar a través de las múltiples expresiones artísticas de todos los centros educativos de Bueu bajo la coordinación del IES Johan Carballeira: los colegios de A Pedra, A Torre-Cela, Montemogos-Beluso, Virxe Milagrosa; el IES Illa de Ons y el propio Johan Carballeira, cuyo alumnado se volcó por completo en esta iniciativa transversal y que durante meses impregnó a todas las materias y asignaturas. Este año la participación llegó hasta desde fuera de Bueu, con el grupo de teatro del colegio Eduardo Pondal de Cangas.

El segundo Festival Art for Change fue un éxito rotundo, pero no solo porque ayer acudiesen a la carpa de la Praza Massó cientos de personas o por la recaudación solidaria obtenida para las oenegés Save the Children y 13 Grados, cuya cuantía se conocerá en los próximos días. Esta feria es como el poema “Ítaca” de Konstantino Kavafis: lo importante está en el camino que los jóvenes recorrieron juntos a lo largo de este curso. Una travesía que les permitió trabajar en equipo, fomentar el compañerismo y aprender al mismo tiempo que adquirían conciencia sobre la problemática social y ambiental que ayer se plasmó en esta feria.

El eje del Festival Art for Change era el cuidado del mar y de los océanos, una cuestión de especial trascendencia en un municipio como Bueu que vive de cara al mar. El IES Johan Carballeira forma parte de un proyecto llamado “eTwinning Oceans of Culture, Culture of Oceans”, en el que participa junto a centros de otros países europeos dentro del programa de movilidad y becas Erasmus +.

La oferta de los puestos de los centros educativos era enorme y variada, incluyendo desde trabajos manuales y artesanales hasta otros elaborados a partir de impresión en 3D. Llaveros, marcapáginas, juegos de cartas, chapas, bolsas de diseño, cuentos, láminas, ilustraciones, cuadros, piezas de papiroflexia, réplicas de los faros de la costa gallega o hasta dulces gastronómicos. La concienciación e identificación del alumnado con el trabajo realizado durante los últimos meses era tal que algunos no dudaban en pedir a sus familias que lo comprasen para conservarlo en casa.

En un lugar destacado de la carpa estaba una réplica a gran escala de un juego de mesa. Estaba inspirado en “La Oca”, que en este caso cedía el protagonismo a las ballenas y se convertía en “O xogo da balea”, que servía para poner a prueba conocimientos como los matemáticos. También había un “soneto infinito”, inspirado en el libro de poesía combinatoria “Cien mil millones de poemas”, que reúne diez sonetos cortados en 14 pestañas horizontales. Para poder realizar todas las combinaciones posibles harían falta 200 millones de años. Pero los jóvenes del IES Johan Carballeira llevaron aún más lejos esta “máquina poética” y ofrecen 16 versiones diferentes del soneto. Las posibilidades pasan a... ¡285.000.000.000.000.000! O sea, 285 mil billones. ¡Cómo para no perderse entre tantos ceros!

El festival se inauguró oficialmente a mediodía, aunque las puertas de la carpa se abrieron una hora antes. Y desde primera hora de la mañana comenzaron los trabajos para elaborar una alfombra conmemorativa con la Asociación Cunchas e Flores, en la que el alumnado trabajó codo con codo junto a los alfombristas.

Este festival recoge el testigo de la Feira da Ciencia e Literatura, que quedó interrumpida por la pandemia del coronavirus, y en el acto inaugural desde la dirección del IES Johan Carballeira expresaron su agradecimiento a todos los centros educativos, a sus respectivas comunidades educativas y ANPA’s, al personal no docente –en especial de las conserjerías– sin cuyo trabajo la feria no sería posible y al Concello de Bueu por su colaboración.