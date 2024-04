Bueu celebra el día 27 el festival Art for Change, con la cultura celta como eje central

La cultura celta será el eje central de la tercera edición del festival Art for Change, que organiza el sábado 27 el IES Johan Carballeira, en colaboración con el Concello, en una cita que tendrá lugar en la biblioteca municipal Torrente Ballester y en el parque Ramal dos Galos. El evento contará asimismo con la participación de varios centros educativos de la comarca (CEIP A Pedra, CEIP Torre-Cela, CEIP Montemogos y Virxe Milagrosa de Bueu, además del Eduardo Pondal y el IES Espiñeira de Cangas), de las Anpas y de diferentes colectivos, y volverá a acercar la ciencia y el arte al público, en una iniciativa que mantendrá su carácter solidario, ya que se recaudarán fondos para la Asociación Amencer de Pontevedra, dedicada a la parálisis cerebral, y al colectivo A Illa dos Ratos de Cangas.

El Art for Change fue presentado ayer en un acto en el que tomaron parte alumnas de cuarto de la ESO del centro, las direcciones de los centros educativos del municipio, representantes de las Anpas, así como los ediles buenenses de Cultura y Patrimonio, Carmen García y Alberto Moital, respectivamente.

Obradoiros, teatro, música...

El amplio programa del festival incluye actividades de música, obradoiros, pintacaras, poesía y representaciones teatrales, además de poner a la venta una variedad de productos originales elaborados por el alumnado de los centros, como objetos con formas celtas, bolsas, papeles reciclados de semillas, etcétera. Aunque no se dio a conocer el programa completo, sí se avanzó que habrá actividades como la construcción de una cabaña celta y de un laberinto, además de un obradoiro de radio escuela, poesía en la calle o un micro abierto de música. Asimismo, se representará la obra “A lenda de Breogán”, se harán obradoiros sobre astronomía del Museo Massó y varios conciertos, con los grupos Son of Asgard y Diving Through Jellyfishes.

El viernes 26 el Centro Social do Mar acogerá la obra de teatro “Plan de rescate”, a partir de las 20 horas y con alumnado del IES Johan Carballeira como participantes. Será el anticipo de la jornada del sábado, que arrancará temprano, a las 8 de la mañana, con el inicio de la elaboración de una alfombra floral en el recinto a cargo de la Asociación Cunchas e Flores. La apertura oficial del certamen tendrá lugar a las 11 horas, que será cuando los visitantes puedan ver los diferentes puestos y disfrutar de las actividades programadas.

El Festival Art for Change nació en 2022 como parte de un proyecto Erasmus + llamado “Oceans of culture, Culture of Oceans”, en colaboración con centros de Lituania, Estonio, Irlanda, Portugal, Francia y Turquía, y siguiendo la estela de la Feira da Ciencia e Literatura.

