Centos de persoas festexan en Coiro a tradición ao redor do muíño de Fausto

Houbo que agardar unha semana máis do previsto por mor da meteoroloxía, pero esa agarda valeu a pena. Centos de persoas acudiron onte ao entorno do muíño de Fausto, ao pé do río Bouzós, na parroquia canguesa de Coiro para desfrutar ao redor da tradición. Unha festa que continuará hoxe co día grande, no que a cantante Carme Penim será a encargada de ler o pregón desta XXXIII Festa do Muíño de Fausto, que organizan Tromentelo e os comuneiros de Coiro.

O aprazamento por culpa da chuvia obrigou a mudar algunhas das actuacións previstas debido a axenda dos artistas. Así, onte non foi posible a presenza de Davide Salvado e Fransy González e o seu lugar ocupouno Gabi Reboredo, que foi integrante de bandas como Ethno Trío, De Cor de Lousa, Pink Roe e na actualidade forma parte de proxectos musicais como Paraíso Canto, Lideira e A Torna. Antes celebrouse un serán infantil con Lembranzas da Ría, Peis d’hos, Pais de San Roque e Tromentelo.

O programa para hoxe ábrese ás 10.00 h cunha andaina polos montes de Coiro, con saída desde o propio muíño. Ás 12.45 h a Banda de Gaitas Tromentelo entrará no recinto como introducción ao pregón de Carme Pením, que será ás 13.00 horas. Ás 14.00 horas haberá xantar popular, romaría e foliada con música tradicional.

Pola tarde, ás 17.30 horas, estará Sé Rial co contacontos “O jato lambón” e o peche cultural será a partir das 19.30 h co grupo silvaRedonda.

