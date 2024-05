El Concello de Cangas rechaza el estudio de impacto ambiental del PERI de Altamira que presentó Aliseda

El gobierno local de Cangas rechaza el estudio de impacto ambiental que presentó Aliseda para sacar adelante el PERI Altamira, en la Unidad de Actuación Número 5, ocupada ahora mismo por el gran parking público de la villa. Considera que su presentación en estos momentos no es la adecuada, cuando lo que se esperaba era un proyecto con las modificaciones planteadas por el ejecutivo local. Como aseguraba ayer el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), el Concello no aprobará nada de esto mientras Aliseda no presente los cambios en el PERI. De hecho, el estudio de impacto ambiental sorprendió no solo a los políticos locales, sino también a los propios técnicos. En absoluto se esperaba el estudio de impacto ambiental.

Para el gobierno local, los cambios que se solicitaron son imprescindibles para llevar el PERI a la aprobación del pleno. Las modificaciones que se solicitan coinciden también con los mínimos que demanda la oposición municipal para aprobar el proyecto. El primero de los cambios que se piden a la promotora Aliseda es el porcentaje de vivienda de protección oficial, que como mínimo debes ser un 10%, después está el ancho de los viales, aunque el porcentaje de reserva depende de la demanda de este tipo de viviendas en la municipio. Claro que no hay que olvidar que se trata de un asunto que tumbó el PERI en los tribunales de justicia, al no figurar en el PERI porcentaje de vivienda de protección suficiente. Otra exigencia es que los viales sean de 16 metros de ancho. También la promotora debe solucionar los problemas que se plantean al sur de la Unidade Actuación Número 5. El Concello exige mantener el vial que desde la calle Baiona sube hasta la zona de desarrollo, que en los planos presentados por Aliseda no aparece, porque quiere cerrarlo. Asimismo debe considerar como peatonal el vial de Fonte do Galo y que sus vivienda queden fuera de la afectación de la Unidad de Actuación Número 5.

A finales del pasado año, Aliseda mostró su inequívoca intención de de presentar cuanto antes el nuevo PERI en la Xunta de Galicia, pero lo que no se esperaba el gobierno es que se presentara el mismo PERI sin las modificaciones presentadas.

Aliseda presentó un proyecto con una denominada manzana colectiva, con una superficie de 10.304,64 metros cuadrados, lo que supone un 28,94% del total (se trata de la zona de edificios), una manzana para viviendas unifamiliares de 6.985,03 metros cuadrados ara vivienda familiar; 3.940,63 metros cuadrados para equipamiento; 6.61,11 metros cuadrados de zona verde y 18..317,97 metros cuadrados que se ceden al Concello de Cangas. El PERI afecta a una superficie de 35.603,64 metros cuadrados y la intención de la promotora es mantener los viales actuales principales asfaltándolos y dotándolos de todos lo servicios. Así que se mantiene como vía principal la que comunica la calle Redondela con la avenida de Galicia y la que sube, dejando el cementerio a la izquierda y llega hasta la avenida de Marín. La denominad manzana colectiva se ubicaría en las inmediaciones de los actuales edificios que lindan con la zona, mientras que la unifamiliar en la parcela más próxima a la parte trasera del cementerio municipal.

El PERI tumbado por los tribunales de justicia preveía una inversión de 19 millones de euros, que se supone que ahora será mayor, dada la subida de precios y la inflación.

