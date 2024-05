El sector pesquero reclama en Cangas apoyo social contra los proyectos de eólica marina

Marineros y representantes del sector pesquero de Galicia y Asturias se concentraron ayer frente a la lonja de Cangas para protestar contra los proyectos de parques eólicos previstos en el litoral, por considerar que su ejecución afectaría gravemente a los recursos y traería ruina al sector. Bajo el lema “la pesca y nuestros mares no se subastan”, en castellano y gallego, advierten a las compañías promotoras y a las administraciones públicas que mantendrán la presión en los despachos y en la calle para evitar que los lleven a cabo, al menos sin una rigurosa evaluación de su impacto medioambiental y social.

“Non imos deixar que o lucro empresarial pase por encima da sociedade civil”, señalaron los portavoces de los colectivos participantes, comenzando por Torcuato Teixeira, aseor jurídico y portavoz del sector pesquero en el Observatorio da Eólica Mariña. “Non é só unha loita sectorial, do sector pesqueiro, senón que implica a toda a sociedade”, arengó, acusó a las administraciones de estar actuando con poca responsabilidad y animó a fiscalizarlo. Nadie está en contra de las renovables, pero debe hacerse con criterios científicos en las mesas donde se toman decisiones, resumió.

Asistentes a la concentración frente a la lonja de Cangas, ayer a mediodía. / G. Núñez

Los afectados esperan que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, donde se dirime la demanda de la plataforma en defensa de la pesca para echar abajo el Real Decreto que aprobó los planes de ordenación de espacios marinos, lo anule. También informaron de la constitución de una mesa de trabajo con el Ministerio de Transición Ecológica y el de Agricultura y Pesca y recalcaron su rechazo a que “la coexistencia” con los proyectos eólicos se haga a costa de los ecosistemas marinos. Líneas rojas que se van a mantener. En la primera reunión ya dejaron claro que “non nos vamos a deixar manipular e que debe priorizarse o interese común”, que el ritmo de implantación de la eólica española no lo van a poner las empresas, sino la mesa de trabajo, pensando en el interés social y de respeto medioambiental y a una actividad vital y estratégica como es el sector pesquero.

“Hay xente que fai que as cousas pasen, xente que mira as cousas pasar e xente que pregunta qué pasou. Aquí está xente que fai que as cousas pasen e que dá a cara por toda a sociedade para que isto non se convirta nunha desfeita”. Así se presentó a los demás intervinientes, comenzando por Javier Costa, patrón mayor de Cangas y anfitrión. Mostró el rechazo social a la eólica marina, como también en los montes. “Galicia ten o 10% da pesca artesanal de Europa e queren estrangularnos”, denuncia. “Facturou 453 millóns de euros e forma parte da nosa cultura desde hai centos de anos”. Recordó que ya hay 166 embalses, 4.000 molinos en los montes y se cumple el 70% de las obligaciones de Bruselas. "¿Que máis queren, que sigamos sacrificando os nosos pobos? Os mariñeiros xa non soportamos máis presión”, protestó.

Cargos públicos del BNG, en la concentración de ayer en Cangas. / G. Núñez

También rechazó el concepto de energías renovables aplicado a la eólica marina. “Eses muíños chegan a medir máis de 200 metros, e no mar os sonidos multiplícanse por dez, e por donde pasa o cable non volve a medrar a herba”. Critica que el comisario europeo, en vez de defender la pesca defiende la eólica marina, “cando é unha farsa, é mentira, porque non é compatible coa pesca artesanal”. Ejemplo de ello es la que ya se ha instalado en el norte de Portugal, y “se nos montan un desde A Guarda ata as Illas Cíes, xa sería a ruíña total dos nosos mares”.

A continuación, José Antonio Pérez Sieira, presidente de las cofradías gallegas, advirtió que los pueblos pesqueros no pueden prescindir de ese recurso, pues los convertiría en la “España vaciada” al no tener de qué vivir. No están en contra de las renovables, pero sí que sea la pesca la moneda de intercambio. Adolfo García, presidente de las cofradías asturianas, recalcó la lucha marinera “porque no se nos eche de nuestros caladeros ni de nuestro modo de vida, como llevamos haciendo desde hace siglos”. Se posicionan contra la “política de hipocresía” del Ministerio, que no practica la política de precaución, de hacer estudios previos de la afectación a los caladeros, a la biodiversidad, a los pescadores”. También “contra la doble vara de medir” que se les aplica: “Para quitarnos de enmedio no se ocupan de hacer ningún estudio.” Recalcó que la pesca es parte activa de la cultura, del turismo, de la gastronomía, “y sin ella, por mucho encanto que tenga un pueblo, lo puede perder.” Remató su intervención avisando que “nuestros mares no se subastan y que van a tocar en duro, porque no vamos a consentir que nos echen de nuestra forma de vida”.

El patrón mayor de Cangas, Javier Costa, se dirige ayer a los asistentes durante la concentración. / Gonzalo Núñez

“Esiximos o dereito a seguir sendo mariñeiros”

Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de España, subrayó que el discurso no cambia: “defendemos a pesca artesanal coa que levamos milenios, porque San Pedro xa era artesanal hai máis de 2.000 anos”. Recordó que en España hay 220 cofradías. “Non lles queda nada, porque imos facer manifestacións en cada unha delas, de cabo a rabo”.

José Manuel Rosas, patrón mayor de Bueu y presidente de las cofradías de Pontevedra, cerró el turno de intervenciones del sector. “Levo máis de 50 anos na pesca e sigo crendo nisto”. Dice no a la eólica marina sin haber estudios previos, sin tener en cuenta las rutas migratorias. También la altísima propagación de los sonidos bajo el mar, las vibraciones... ¿Quen nos pode garantizar que os peixes veñan en ruta, cheguen ahí e dean volta... E nós morramos de fame?”. Avisó que no venían “a chorar a Cangas, sino “a esixir o noso dereito a seguir sendo mariñeiros, a formar parte da identidade, da cultura dos nosos pobos”.

El acto remató con la lectura del manifiesto por Lucía Novas. Entre los asistentes estaban las alcaldesas de Cangas y Moaña, Araceli Gestido y Leticia Santos, la eurodiputada del BNG Ana Miranda, concejales y otros representantes políticos y sociales.