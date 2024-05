¿Qué hacer hoy en O Morrazo?

Bueu

Romería de la Ascensión. La Asociación Cultural Santos Reis organiza hoy la romería de la Ascensión, que se celebra en el entorno de la capilla de Santos Reis, en O Valado. La misa será a las 12.30 horas y luego saldrá a la procesión, acompañada del grupo de gaitas Os Liboreiros. Al terminar se servirá la “parva” o aperitivo.

Cangas

Memorial Anxo Gago “Lito”. La parroquia de O Hío celebra hoy la tercera edición del Memorial Anxo Gago “Lito”, en homenaje del reconocido gaiteiro. Será a partir de las 18.00 horas en el entorno del Cruceiro. Los músicos interpretarán piezas compuestas por el artista y este año se aprovechará para brindar un reconocimiento a Carmiña Pérez Alonso.

Bueu

Letras Galegas en Meiro. A programación das Letras Galegas en Bueu trasládase hoxe á Casa da Aldea de Meiro. A Asociación A Morada organiza o concerto “Literatura afinada”, de Xavier Blanco, e a presentación do libro “De costumes e agoiros do Mar do Norte”, de Xosé Daniel Costas. Tamén actuarán Cantadela de Meiro e Palleta Mollada.

Cangas

Concierto de bandas sonoras. El Hotel H4, en Cangas, organiza hoy un concierto con el grupo A Doce Vita, que interpretará temas de bandas de sonoras de cine..

