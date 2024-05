El Celta quiere poner una pica en el Civitas

El Celta intentará apuntalar la permanencia en la primera (y seguramente) más complicada de las cuatro oportunidades que restan en un final de campeonato que el conjunto celeste aborda con relativa tranquilidad tras su vital triunfo ante el Villarreal. Visita el grupo de Giráldez el Civitas Metropolitano (16.15 horas, DAZN), campo históricamente inasequible para los celestes, donde este curso solo ha ganado el Barcelona y puntuado el Getafe, en un partido que el preparador porriñés encara con grandes esperanzas.

“Estamos convencidos de que podemos ganar al Atlético con nuestras armas”, ha proclamado Giráldez, que condiciona la consecución de los tres puntos a que su equipo sea capaz de dar su máximo nivel frente a los colchoneros. Faltarán a la cita Williot Swedverg, Carles Pérez y Mihailo Ristic, jugadores que han tenido protagonismo en los últimos partidos y que causan baja de última hora por diferentes molestias físicas que no deberían impedirles vestirse de corto en la próxima visita del Athletic a Balaídos.

La buena noticia es que Giráldez podrá contar en el Metropolitano con Renato Tapia tras tres partidos ausente por lesión. El técnico celeste cuenta también en plenitud de facultades con Jonathan Bamba, a quien la pasada jornada dejó en tierra por no estar en su mejor nivel físico. En la convocatoria, de la que sigue fuera Carlos Dotor por falta de ritmo competitivo, se mantiene el canterano Damián Rodríguez, uno de los chicos de la máxima confianza de Giráldez que, tras su buen desempeño en la última jornada frente al Villarreal, vuelve a apuntar al once. Giráldez no ha repetido alineación desde que relevó a Rafa Benítez y no se espera que lo haga en feudo colchonero. El esquema y la idea de juego no variarán, pero cambiarán algunas piezas.

Una de las pocas certezas es la presencia bajo el travesaño de Vicente Guaita. El de Torrent estará arropado por una defensa de tres centrales que Giráldez nunca ha repetido de un partido a otro y en la que seguramente volverá a haber cambios. Manquillo, de nuevo como central derecho, Jailson en el eje de la línea, y Carlos Domínguez, en el perfil izquierdo, podrían ser una opción factible, sin excluir la posibilidad de Unai o Starfelt en alguno de los tres puestos.

La ausencia por lesión de Carles deja el carril derecho en manos de Mingueza, aunque el barcelonés podría permutar su posición con Manquillo. Menos probable parece que el técnico céltico explore de partida alternativas más ofensivas, como Miguel Rodríguez o Tadeo Allende. Al carril izquierdo apunta Hugo Álvarez, que gana enteros para volver a ocupar esta posición con la baja de Ristic. Manu Sánchez también podría ser una opción si Giráldez apostase por el ourensano como extremo izquierdo.

Inamovible hasta la fecha, Fran Beltrán es una apuesta segura para el eje de la medular, seguramente acompañado por Damián, que tras su buen desempeño frente al Villarreal parece contar con cierta ventaja sobre el reincorporado Tapia y Luca de la Torre.

En el frente ofensivo, la principal novedad podría ser Bamba, favorecido por la baja de Williot. El costamarfileño regresaría al once tras dos jornadas ausente de la convocatoria por bajo tono físico. En plena forma, Giráldez lo considera “un jugadorazo” y no resultaría extraño verlo de corto esta tarde junto a Larsen y un Iago Aspas que encadena tres jornadas consecutivas marcando y ha alcanzado su mejor nivel de forma en este final de curso.

El retorno de Antoine Griezmann, la estrella colchonera, y la ausencia por segundo partido consecutivo de Rodrigo de Paul y Álvaro Morata marcan la actualidad del once de Simeone, en el que, salvo sorpresa, tampoco estará Memphis Depay. El Cholo, que cuenta con las únicas bajas Thomas Lemar y Nahuel Molina, podría repetir el equipo que doblegó a domicilio la pasada jornada al Mallorca. Existen, no obstante, algunas dudas en la posición de lateral derecho, que se disputan Llorente y Azpilicueta, mientras que Giménez pugna con Savic por una plaza en el eje de la línea de tres centrales. Riquelme apunta al lateral izquierdo, con Lino más adelantado y Correa al extremo izquierdo.

