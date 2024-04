Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

Sin rastro del vecino de Moaña que volcó con su embarcación en la Costa da Vela

Quinta jornada de búsqueda y no hay rastro de Gustavo González Malvido, el pescador natural de Bueu y vecino de Moaña que desapareció en la Costa da Vela tras volcar su embarcación mientras intentaba capturar lubinas en una zona de acantilados y fuerte oleaje. La Guardia Civil centraliza ya el operativo y sobrevoló en helicóptero toda la franja entre Punta Couso y Cabo Home, con especial atención a la zona conocida como Pozo Negro. La Benemérita cuenta también con drones del equipo Pegaso, aunque las condiciones de viento no son favorables, como tampoco la señal para su manejo. Estos aparatos –con los que también cuenta la Axencia de Emerxencias de Galicia (Axega), por si se demanda su participación– pueden alejarse hasta un kilómetro de su piloto, siempre que no se pierda el contacto visual y la meteorología acompañe.