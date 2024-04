El mal tiempo obliga a aplazar el homenaje a Luís Davila en Bueu

El homenaje al artista e ilustrador Luís Davila dentro de las I Xornadas de Exaltación do Polbo de Bueu se tiene que aplazar debido al mal tiempo. El acto estaba programado para este sábado, a las 12.30 horas, en los jardines de Banda do Río pero el Concello de Bueu y el propio Davila han acordado que lo mejor es aplazarlo. “La instalación de la escultura y los acabados finales tienen que realizarse in situ y ante la lluvia de estos días no es posible acometer esta labor en las condiciones óptimas que requiere una obra que quedará para la posteridad”, explican desde la Concellería de Promoción Económica e Turismo.

La nueva fecha para este homenaje a Luís Davila, autor del popular "Bichero" de FARO, se concretará próximamente. El resto de la programación de las Xornadas de Exaltación do Polbo de Bueu se mantiene sin cambios.